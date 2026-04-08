¿Ganas de volver a veros?

Una caldera. Eso es lo que tiene que ser esta noche el Camp Nou, un feudo que tras su rehabilitación no conoce la derrota. Agárrense a la magia del estadio, abrácense al de al lado, hagan gárgaras antes de salir de casa para entonar los cánticos y, en definitiva, creen ustedes un ambiente imposible para el Atlético de Madrid. Porque los de Simeone ya vendrán con los gritos, los golpes y las faltas de casa, que aquí ya nos conocemos todos.

El partido del sábado nos dejó con el mal sabor de boca habitual. La estética del equipo del Cholo es desagradable a la vista y, si me apuran, al oido. Con la Liga perdida, el único objetivo de los colchoneros fue desgastar al Barça física y emocionalmente. Los de Flick nos regalaron una excelente primera mitad y un merecidísimo triunfo que los colocó a siete puntos del Real Madrid. Consumada la tragedia de la derrota blanca, el Atleti se sumó a la fiesta azulgrana jugando con diez jugadores tras una roja indiscutible a Nico y otra, reconducida al color amarillo, de la que se libró Gerard Martín. La jugada le vino de perlas a un madridismo -que acabó escaldado en Mallorca- para organizar a sus huestes contra el árbitro, el VAR y la revisión de los martes del CTA. Este último se dio por aludido y reconoció ayer que el central catalán debió ser expulsado.

De los insultos racistas que, un día más, tuvo que escuchar Lamine Yamal desde la grada rojiblanca se habló poco o nada. Ídem que del empujón que le propinó Simeone a Ferran, buscando jaleo como es habitual en él. Otro tema que clama al cielo es la bula que tiene el técnico argentino en la banda. Grita, gesticula, se acuerda de los vivos y de los muertos y el colegiado de turno se lo perdona. Por muchos menos aspavientos le han enseñado más de una tarjeta amarilla a Hansi Flick. El Cholo ha conseguido que su liturgia haya calado y se admita sin discusión. Y que la autoridad competente lo tolere.

“Tenéis que volver”, se despidió Simeone de su colega alemán. Una velada amenaza que le soltó tras un apretón de manos final, más ‘quedabién’ que otra cosa. Desde la ciudad condal podrían repescar la pancarta de la campaña de Laporta y dedicarle un ‘Ganas de volver a veros’ que hoy, con semejante sobredosis atlética, muy pocos firman.

No sé si en el palco se alegrarán de ver a alguno, léase Mateu Alemany, que en las elecciones le dio la razón a Xavi sobre las negociaciones del Barça con Messi para que éste regresara al club. Esto molestó mucho a Laporta, tanto como seguro ha mosqueado a toda la directiva la ‘autoentrevista’ de Miguel Angel Gil Marín en la que cuestionaba, por decirlo fino, el arbitraje del sábado en su casa. A más de uno se le puede indigestar el canapé en la zona noble con tan caldeado ambiente.

Que el palco guarde las formas y la grada se dejé la garganta esta noche. Igual que Flick ha trabajado de forma específica la presión, ésta tiene que multiplicarse por mil en la grada. La ocasión lo merece.