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Opinión

Joan Vehils

Joan Vehils

Director.

Para ganar el Mundial hay que ganar a Uruguay

Lamine Yamal celebra su gol frente a Aabia Saudí

Lamine Yamal celebra su gol frente a Aabia Saudí / Ángel Martínez/RFEF

España afronta esta noche un partido mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista. Es cierto que la selección ya tiene asegurado el pase a la siguiente fase, pero también lo es que la diferencia entre acabar primera, segunda o incluso tercera de grupo puede marcar el destino del equipo en este Mundial.

Las cuentas son sencillas. Una victoria ante Uruguay permitiría a los hombres de Luis de la Fuente cerrar la fase de grupos en una posición privilegiada y acceder a un cuadro teóricamente más favorable. Un empate abriría la puerta a un cruce de máxima exigencia frente a la Argentina de Leo Messi, mientras que una derrota, la situaría en la tercera plaza, y podría complicar todavía más el camino a octavos.

Pero más allá de los cálculos y las especulaciones, España necesita ganar por una cuestión de confianza y credibilidad. Ante Arabia Saudí se vio una selección reconocible, con personalidad, intensidad y buen fútbol. Un equipo capaz de dominar los partidos y de transmitir la sensación de que puede aspirar a todo. Esa imagen debe tener continuidad porque los campeonatos se construyen sobre las buenas dinámicas.

En torneos tan cortos como un Mundial, la inercia juega un papel fundamental. Llegar a las eliminatorias con dudas suele pagarse caro. Por el contrario, encadenar victorias refuerza la autoestima colectiva y consolida una identidad de juego que luego resulta decisiva en los momentos de máxima presión.

Además, Luis de la Fuente recibe buenas noticias. Todo apunta a que Lamine Yamal está prácticamente recuperado de su lesión y podrá aportar su desequilibrio y talento durante casi todo el partido. A ello se suma el excelente momento de forma de Dani Olmo, uno de los futbolistas más determinantes con la selección y en el último encuentro.

España tiene argumentos para pensar en grande. Pero para ganar un Mundial primero hay que ganar los partidos que tienes delante. Y esta noche toca Uruguay.

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