Con el parón mundialista parece que nos hemos despistado un poco y desconectado algo de lo que llevamos disputado ya de la liga. Pero hay que volver a centrarse en lo que de verdad importa, y es muy importante ganar esta liga.

Siempre se ha dicho, para defender su importancia, que es el título de la regularidad, el que se gana semana a semana y al que los profesionales le dan más valor.

El Barcelona necesita ganar esta liga. Por muchos motivos, no puede permitirse el lujo de estar otro año sin levantar el trofeo de este año. Son demasiados años y sumar un cuarto año sería muy duro para un club con el potencial económico de los azulgranas y que dominó hegemónicamente durante el reinado de Messi durante más de una década. Con ello además consigues revertir una tendencia de los últimos años.

Te vas a Montjuich con otro estado de ánimo, pues en realidad no sabes lo que te espera durante el difícil año que vas a pasar, como mínimo en el destierro. La inercia de un equipo campeón es bien distinta a intentar seducir a la gente que vaya a la montaña olímpica a cambio de menos ilusión.

La liga está muy bien encarada. No solo por la diferencia de puntos sino porque da la impresión de que el calendario de la segunda vuelta será más accesible, a priori, para los blaugranas.

Porque no, además sería una manera de justificar la enorme inversión realizada, palancas mediante, en el mercado veraniego.

Es cierto que desconocemos el efecto que un Mundial en medio de una temporada pueda influir en el rendimiento de los profesionales que allí han estado, pero no debe ser un pretexto ni una excusa. Aunque el Barcelona haya sido el club que más futbolistas ha aportado a la cita qatarí, tiene también más plantilla y más fondo que otros conjuntos.

Si algo tiene el plantel de Xavi este año es el fondo de armario y de banquillo para afrontar con garantías los retos que le quedan por cubrir, y aún en el más que probable caso de que no venga a reforzar nadie este mercado invernal.

No hay excusas que valgan. Ni sanciones sorprendentes e injustas a tus estrellas, ni horarios descabellados o calendarios desiguales, ni siquiera lamentables arbitrajes en algunas circunstancias . No. También Xavi sabe que le han confeccionado una plantilla ganadora y que no puede caer en la condescendencia como en el caso de la liga de Campeones. No. Ahora ya no queda otra. El Barcelona lo tiene todo de cara a partir de ahora. Recibirá a sus rivales más fuertes en casa, tiene una renta sobre el Madrid y un enorme boquete sobre el resto. No se va a distraer por otros objetivos que te puedan desgastar en demasía en las semanas claves de la liga, por más que ilusione el duelo contra el Manchester United de la enrevesada Europa League. No. Tiene que ganar esta liga.