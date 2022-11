A ganar la Liga

No nos engañemos, la Europa League tiene el premio especial de que no la has ganado nunca y no la tienes en el palmarés y, en condiciones normales, el Barcelona no debería jugarla muchas temporadas. Eso sería un muy buen síntoma. Además, la Europa League te da opción a jugar la Supercopa en verano contra el vencedor de la Champions y te da derecho a entrar en el bombo 1 como cabeza de serie el año que viene de la Champions. Algo que le ocurrió, por ejemplo, al Eintracht.

Pero aun con todos esos alicientes y atractivos y el hecho de poder ganar un título, el gran objetivo de la temporada debe ser reconquistar la Liga. El Barcelona está obligado a ganar esta Liga después de tantos sinsabores. Sería una de las pocas cosas que compensaran tantas decepciones recientes.

Después de un dominio insultante en la edad de oro, ganando ocho torneos de once, llevar tres temporadas sin cantar el alirón liguero parece mucho tiempo. El Barcelona necesita ganar esta Liga. El proyecto y la inversión realizados necesitan un golpe de autoestima así.

La temporada se puede alegrar acompañando ese posible título con un doblete. El Barcelona siempre ha dignificado la Copa del Rey. O con una Supercopa, en la que compite tu más directo rival. O con la Europa League por los argumentos ya dichos... pero me parece que al barcelonismo solo le compensaría o minimizaría esta gran decepción europea ganando el título de Liga.

Además, está quedando claro que esta será un asunto de dos. Por más que el Atlético ya no tenga competición europea y se centre en el campeonato, ya está demasiado lejos de dos rivales de mucha categoría, como para competirla. Aunque ‘fútbol es fútbol’ y hemos visto cosas mucho más raras, este año no lo parece.

El Barcelona se irá al parón mundialista habiendo visitado ya campos muy duros como Sevilla, Real Sociedad, Valencia o Real Madrid y podría acabar a un solo punto del Madrid. El panorama es halagüeño. El calendario parece sonreírle para el futuro.

Que Xavi presente los mejores números como entrenador del Barcelona a estas alturas de la temporada, solo por detrás de Tito Vilanova, que ganó una liga de 100 puntos, del Tata Martino, que acabó perdiéndola él solo con todo a favor en la última jornada en el Camp Nou, y de Valverde que logró el título en su primera temporada en el banquillo, es un síntoma que también invita al optimismo.

El Barcelona parece que tiene mucho margen de mejora y que a partir de enero debemos ver un equipo más ensamblado y reconocible. Hay equipo para ganarla. Los millonarios fichajes y el proyecto de esta junta están ahora, tras el adiós a la Champions , obligados a compensar a la afición , y solo se me ocurre una manera, ganando esta liga. Toca ilusionarse con la liga. Están obligados a ganar la liga.