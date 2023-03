No creo que ningún culé esté disgustado por ganar el clásico al Real Madrid en su propio estadio. Bueno, quizá, algún barcelonista rebuscado y que tenga un odio extremo hacia Xavi o Laporta, puede desear la derrota del Barça ante los de Ancelotti. No obstante, aún y así, costaría de entender. Es más, si alguno tiene ese tipo de cavilaciones, es que no es culé. No hay más.

Dicho esto, el juego del Barça fue infame. Parecía un equipo pequeño. Eso sí, con un excelente planteamiento defensivo, pero poco más. Como escuché decir a Ernest Folch justo después de terminar el encuentro: ‘Nunca antes había visto un ‘catenaccio’ tan bien ejecutado.

De cualquier manera, lo más preocupante para la imagen del Barça no es que perdiera la posesión del balón de forma alarmante o que se encerrara en su propia área como los equipos pequeños que visitan el Camp Nou, lo realmente preocupante es que Xavi hubiera dado por buen la actuación del equipo y el resultado. Y, no, por suerte, no fue así. En su primera respuesta en la rueda de prensa tras el partido y sin apenas tiempo para analizar lo sucedido, Xavi ya dijo que no podía estar orgulloso de la forma como habían jugado. Seguramente, Xavi, en su etapa de futbolista, nunca disputó un partido donde la posesión del Barça solo alcanzara el 35%. Seguramente, Xavi, también detesta ver jugar a un equipo como lo hizo el Barça este jueves. Así que ahora toca analizar el porqué de lo sucedido. ¿Influyeron las ausencias de Pedri, Lewandowski y Dembéle o es qué los futbolistas no supieron interpretar a su técnico? Me temo que lo acontecido en Madrid es un cúmulo de circunstancias. La suerte es que el encuentro acabo con una victoria y que el técnico es consciente de la mala imagen del equipo. De lo contrario, no tengo ninguna duda que hoy Xavi estaría cuestionado por más de un aficionado y por más de un directivo. Ganar en el Bernabéu es mejor que jugar bien. Es más, solo ganando al Madrid se podrá conquistar la Copa de Rey. Ni ADN ni estilo Barça, al Madrid hay que vencerlo como sea dentro de la legalidad. Dicho esto, hay que tomar nota de lo sucedido. Si el Barça no tenía una posesión tan baja desde el año 2008 es que algo anormal está pasando. Celebren la victoria, pero no vuelvan a correr el riesgo de perder su ideario futbolístico. Jugar mal y perder sería inadmisible. Xavi lo sabe. Veremos si sus futbolistas lo entienden.

Limak apuesta por Barcelona

Limak Construction no solo ha apostado por el Barça adjudicándose la remodelación del Spotify Camp Nou, sino que ha elegido la ciudad de Barcelona como Hub para Europa y Latinoamérica. La compañía ya ha abierto oficina para liderar su expansión internacional. De momento, cuenta con 40 empleados y esperan llegar a 200 en el 2026. Es de agradecer que, ante un reto tan importante para el club, esta compañía turca también apuesten por la ciudad.

Juli Guiu, con Christian García

El vicepresidente del FC Barcelona, Juli Guiu, fue uno de los numerosos asistentes a la charla que el periodista, Christian Garcia, realizó junto a Rafa Vilasanjuan, en el ciclo denominado Afterwork que organiza El Periódico de Catalunya. Christian dio una lección de vida explicando con optimismo la deficiencia visual que le ha cambiado la vida desde hace un par de años. Allí estuvieron Puyal, Besa, Marcos, Deu, Isabel Bosch, Pepe Gutiérrez, Sarmiento, Nomdedeu…