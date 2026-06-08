Opinión
Gana Florentino, gana Riquelme y gana el Barça
Los dos últimos años de Florentino Pérez y el triste espectáculo ofrecido por el denominado «Ser Superior» durante el proceso electoral recuerdan tanto el final de la presidencia de Josep Lluís Núñez que uno acaba pensando que lo mejor que le ha podido pasar al Barça es que todo siga igual. O sea, que siga Florentino, que llegue Mourinho, que continúen Vinicius y Mbappé y que prospere la idea de vender una parte del club para sostener un modelo cada vez más dependiente de operaciones financieras.
Porque sí, ganó Florentino. Era el resultado esperado y, probablemente, el único posible dentro de un proceso diseñado para dificultar la aparición de alternativas reales. Pero también ganó el Barça. Y, en cierto modo, también ganó Riquelme. El joven empresario ha sido el vencedor moral de un proceso electoral tan breve como cuestionable. En apenas quince días ha pasado de ser un completo desconocido a convertirse en una alternativa reconocible y en un nombre que ya forma parte del debate sobre el futuro de la entidad.
IRRUPCIÓN
Su irrupción ha servido, además, para poner de manifiesto que existe un sector del madridismo dispuesto a abrir una discusión sobre el rumbo del club, su modelo de gobierno y la creciente concentración de poder en torno a la figura presidencial. Aunque no haya tenido opciones reales de competir en igualdad de condiciones, Riquelme ha conseguido introducir el debate donde antes solo había unanimidad y resignación.
Mientras tanto, los numerosos votos por correo favorables a Florentino anulados, la falta de información durante la jornada electoral y las carencias organizativas son una muestra más de la decadencia de un club poco transparente y que hace dos años que no gana ningún título.
Y sí, Florentino Pérez ha ganado las elecciones, pero ha perdido poder. En fin, que conservará la presidencia y el control del club. Sin embargo, su imagen ha quedado tocada y su imagen ya no proyecta esa sensación de autoridad incontestable.
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