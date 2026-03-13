“Game over”, la temporada de F1 se ha acabado

Tomen nota, si quieren, y si acaso ya volveremos a hablar del tema cuando haya terminado la temporada que acaba de comenzar.

George Russell será el nuevo campeón del mundo. Mercedes va a arrasar. Ferrari y Red Bull se repartirán las plazas de podio que no copen los pilotos de la marca de la estrella. Y los españoles van a sufrir lo que no está escrito con el rendimiento tanto del Williams como del Aston Martin.

Así de crudo, de bestia y de desmotivador se presenta el mundial de F1 después del polémico estreno en Melbourne del nuevo reglamento técnico, y antes de la segunda carrera este fin de semana. Para Shanghái no ha habido tiempo material para cambiar nada; puede que, en el mejor de los casos, algunos equipos hayan recibido recambios y alguna pieza producida en el último momento. Pero parece difícil que la fotografía vista en Australia vaya a cambiar significativamente, pese a que el circuito de este fin de semana sea muy distinto.

2025 nos regaló una lucha apasionante entre los dos McLaren y la milagrosa actuación de Verstappen con un coche que no estuvo a la altura. Las carreras fueron intensas, y las luchas contra el cronometro para la mejor posición en la parrilla resultaron tan reñidas como igualadas. Hacía tiempo que no se veía una F1 tan interesante como la que disfrutamos el curso pasado.

Sin embargo, la vieja norma de “cuando algo funciona, no lo toques” explotó por los aires, y como se había anunciado, los responsables de este deporte tiraron para adelante con los cambios técnicos más radicales de los últimos tiempos. La “nueva F1” nos prometieron.

Los tests de pretemporada nos demostraron que la adaptación al nuevo reglamento es un desafío muy complejo, incluso para los equipos con mayor experiencia y presupuesto. Y Albert Park fue la prueba empírica de los peores augurios.

Con las nuevas directrices técnicas se perseguía incrementar el número de adelantamientos, aumentar la sostenibilidad, reducir el peso y la medida de los coches y potenciar la electrificación.

El primer objetivo se cumplió: de los 45 que hubo el año pasado, se pasó a 120 “adelantamientos”; y sin embargo muchos nos sentimos decepcionados por la manera en que se produjeron. Demasiado artificiales, y tan condicionados por el nuevo sistema de gestión de la energía en una mayor dependencia de la parte eléctrica del coche, que nos empujan a reflexionar sobre si ha cambiado o no la definición de lo que antes se entendía por “adelantamiento” y que ahora aparece como un mero “cambio de posición”.

Piden que le demos un poco de tiempo a esta “nueva F1”. Por supuesto que así se hará.

Seat / seat

Pero más allá de las sensaciones, el peso de los datos es demasiado demoledor. En Melbourne, el año pasado, entre el tiempo de la pole y el del décimo clasificado en la Q3 hubo menos de un segundo de diferencia. Esta vez el margen de separación fue de casi tres. Russell, autor de la pole, le metió ¡siete décimas! al primer coche “no Mercedes” de la parrilla, el Red Bull de Hadjar.

En carrera esta vez sólo seis coches cruzaron la meta en la misma vuelta del líder. El año pasado lo hicieron los catorce que acabaron. Entre el primero y el tercero hubo 8 segundos de diferencia… y esta vez han sido 15, el doble…

Los pilotos -al menos los que no temen morderse la lengua- han manifestado su descontento con unos coches que “parecen monoplazas de la Fórmula-e con esteroides” (Verstappen), “los podría conducir el cocinero del equipo” (Alonso), o que se pilotan como “persiguiendo setas en el juego de Mario Kart” (Leclerc). Y si lo dicen ellos…

La “nueva F1” parece pensada para “nuevos aficionados” que se aproximan ahora a “las carreras”, para esos que se entusiasman con la meliflua “Drive to survive”… Pero tal vez se arriesga a perder a los “de toda la vida”. 2026 se hará largo, muy largo.