Gabriel Jesus, un fichaje condicionado (para bien) por el precio

En tiempos de inflación disparada (y no solo en el fútbol), que un delantero centro deje el Arsenal para desembarcar en el Barça por ‘solo’ diez millones de euros suena a oportunidad de mercado, y en mayúsculas.

Nadie puede asegurar que Gabriel Jesus se hinche a marcar goles como jugador del Barça -como nadie puede asegurar que su etapa sea un fracaso-, pero de lo que podemos estar seguros es que nadie utilizará su precio como arma arrojadiza.

Si muchos fichajes de la historia reciente han quedado condicionados (para mal) por el precio, este puede serlo al contrario. Nada que ver con lo sucedido con jugadores como Coutinho, que nunca pudo liberarse del lastre de ser uno de los fichajes más caros de la historia del club. ¿Diez millones de euros por un delantero de 29 años que llega procedente del campeón de la Premier? A priori, es una operación impecable.

El tiempo dictará sentencia, pero da la sensación de que Deco ha sabido moverse con discreción y eficacia. Es una de esas operaciones de mercado que pueden encumbrar a un director deportivo si todo sale bien, pero que no le penalizará especialmente si sale mal o regular.

Entretanto, el Barça no se olvida de Julián Álvarez. Cuentan desde las oficinas de Can Barça que en enero se volverá a intentar el fichaje: quién sabe cómo estará el Barça en enero, y cómo estará el Atlético. Y cómo estará el jugador.

Lo único que parece claro es que desde el palco del Metropolitano, la postura seguirá siendo igual de hostil. Cuando uno se expresa con la contundencia de Gil Marín, ya no hay vuelta atrás. La beligerancia con la que el Atlético ha afrontado el ‘caso Julián’, casi inédita en la historia reciente del fútbol español, no menguará. Por eso resulta complicado imaginar que el conjunto colchonero acabe accediendo a un traspaso en enero.

Hay otro escenario a largo plazo que parece más plausible: que Julián sea traspasado a cualquier otro club, y que desde ahí, llegue al Barça, ya sea cedido o vendido. Quizá sea la única manera de que las tres partes acaben satisfechas.