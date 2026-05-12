El futuro sin Robert Lewandowski en el Barça

Cambio de paradigma en el primer equipo del FC Barcelona. Pase lo que pase con el futuro de Robert Lewandowski, el próximo curso se iniciará una nueva era. El polaco ha sido el referente absoluto en la punta de lanza del cuadro barcelonista las últimas cuatro temporadas. Indiscutible y voraz, a Lewy tan solo ha conseguido ponerlo en duda como titular un Ferran Torres que esta temporada ha dado un paso al frente.

Robert Lewandowski celebra el título de Liga / AFP7 / Europa Press/Javier Borrego

A punto de cumplir 38 años, ahora sí podemos decir con cierta rotundidad que el próximo curso su nombre no figurará entre los intocables del once de Hansi Flick. Es verdad que al ex de Bayern y Dortmund se le ha querido ‘prejubilar’ los últimos años y ha respondido percutiendo y haciendo lo que le ha convertido en uno de los mejores de los últimos 15 años: marcar como si no hubiera mañana.

Cambio de 'chip

La llegada de Flick supuso una nueva motivación y un aire fresco immprescindible para que la pasada campaña terminara con sus mejores registros en el Barça: 42 goles. A partir de ahí ya toca activar el cambio de ‘chip’ y focalizarse en una nueva etapa. No será nada sencillo armar un repuesto que esté a la altura de lo que ha ofrecido el polaco. Ferran ha demostrado estar listo para subir un peldaño en cuanto a incidencia y relevancia.

Deco, director deportivo del FC Barcelona / DANI BARBEITO

Pero, aun así, sigue faltando una pieza de peso para apuntalar esa referencia ofensiva. Y en esas están Deco, Joao Amaral y compañía haciendo malabarismos e intentando cuadrar las cuentas para ir a por un cromo de peso y que pueda ser el gran abanderado del flanco ofensivo junto a Lamine Yamal de los próximos años. Julián es el gran objetivo, pero no parece que vaya a ser una operación que pueda completarse en un espacio corto de tiempo.

El Mundial de por medio

El hecho de que haya Mundial en unas semanas y los jugadores se concentren con sus selecciones tampoco ayuda a pensar en un desenlace próximo, ya sea con Julián de protagonista o con otro cromo. Es por eso que se están intentando acelerar reuniones y movimientos, pero la incertidumbre económica, el fair play y demás siguen siendo impedimentos y barreras que amenazan con dificultar un verano más la labor de Deco y su equipo.

Raphinha y Lewandowski con el trofeo de campeón de LaLiga / FC BARCELONA

Hansi Flick ya vislumbra un Barça sin la figura sempiterna de Robert. Una decisión con tintes traumáticos, pero necesaria dentro de los retoques que hay que hacer para elevar el nivel del equipo y aspirar a todo.

El de Heidelberg está convencido de que hay los ingredientes para competir con PSG, Bayern y otros transatlánticos, pero también que se debe ganar en fondo de armario porque el calendario es feroz. Y no hay que olvidar que viene el desgaste del Mundial. Cuesta imaginar un Barça sin Lewy. Se quede en un rol secundario o se marche, se trata de un cambio de era en la historia reciente del equipo.