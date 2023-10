Más futuro que presente

El Oporto no es el City, el Bayern, el Liverpool o el Real Madrid pero sí es un equipo exigente, especialmente en casa. A base de ritmo, de fe y de velocidad en la última fase del ataque, el equipo portugués es capaz de imponer su ley. Ante el Barça lo logró aunque no pudo batir a Ter Stegen, especialmente en una segunda parte para repasar una y otra vez en el vídeo ya que el conjunto de Xavi Hernández, del estadio de Do Dragao, solamente puede sacar pecho del resultado.

Bien, de eso y quizás de su gente jóven que, una vez más, tuvo que dar la cara. Los veteranos Romeu, Gündogan, Cancelo y Lewandowski, por diferentes razones, no lideraron el juego del Barcelona así que sus compañeros, ninguno por encima de los 24 años, supieron sufrir igualando la energía local y sumando tres puntos muy importantes para el crecimiento del equipo en Europa. Con las bajas y las incidencias, el equipo catalán acabó con Ferran, Marcos y Sergi Roberto como hombres más adelantados. Puro surrealismo.

Por tanto, con todo dicho en SPORT sobre el discreto partido del Barcelona en Portugal, vamos a poner en valor a los jóvenes de la casa. Y lo vamos a hacer para destacar lo extraordinario de la situación. Que Gavi -¡expulsión inútil!- tenga 19 años y 105 partidos a sus espaldas no es habitual; que Balde, también con 19, llegara ayer a los 60, tampoco; por no hablar de Lamine -¡qué mala suerte la suya!-, que con 16 años reune el consenso del barcelonismo sobre la necesidad de que debe ser titular siempre.

Y, claro, Fermín, esa apuesta de Xavi que a los 20 ha sorprendido a todos en cada uno de los ratitos que ha jugado. El ADN Barça también es esto, futbolistas con alma que saben lo que cuesta llegar y lo difícil que es mantenerse. No se entiende ningún gran Barça sin la aportación de sus canteranos.

Y no es un tópico: repasen las cinco Copas de Europa, por ejemplo, y saquen conclusiones. Quizás le pueda ilusionar sumar a los niños de la Masia nombres como Araujo -que pasó por el filial-, Ansu o Eric, ahora cedidos, más Pedri, Koundé, Ferran, Joao Félix… todos futbolistas muy jóvenes.

Desde que se fundara la Masia en octubre de 1979, es decir, desde hace 38 temporadas, ¿saben ustedes cuántos futbolistas formados en la cantera o procedentes del filial han llegado al primer equipo? 180, que pueden parecer muchos pero en realidad no son tantos porque el 70% de ellos no llegaron a jugar ni diez partidos, y solamente 35 han superado los 100 encuentros oficiales.

Esta es la dimensión y por eso es necesario destacar no tanto lo que se vio en Oporto como lo que uno puede imaginarse para dentro de unos años cuando los niños del baby-Barça hayan crecido y añadan experiencia a su gran talento. El Barça, a pesar de ganar, volvió a sufrir lo que es la Champions. Queda claro: el equipo tiene más futuro que presente. Paciencia.