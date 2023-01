El futuro pasa por la innovación, creatividad y business

El fútbol siempre será el “core business” del Barça, la razón de ser de un club con sentimiento, la actividad económica principal de una entidad más que centenaria que se ha convertido en una marca de prestigio mundial. Pero al mismo tiempo el Barça tiene que evolucionar de la mano de las nuevas tecnologías hacia otros negocios, explorar su dimensión de club global y al mismo tiempo ser capaz de penetrar en sectores que capten nuevos aficionados.

El mundo del deporte de máximo nivel se ha convertido en un espectáculo premium gracias a la televisión, en especial el fútbol es un motor de entretenimiento capaz de competir con el cine y las series. Prueba de ello es que Dazn ha cerrado un acuerdo de colaboración con Amazon y tanto Netflix como Disney se han planteado ampliar sus OTT al deporte. El objetivo prioritario es entrar en las grandes plataformas, multiplicar la audiencia y aumentar los ingresos.

El siglo XXI avanza a gran velocidad, todo es muy cambiante. Presumir del pasado y anclarse en el presente no conduce a ningún lado. Hay que afrontar el futuro buscando nuevas fuentes de ingresos, aumentando los fans, atrayendo a los jóvenes haciendo más interactivos los partidos de fútbol. En esta línea de innovación el Barça ha sido pionero con un acuerdo que rompe moldes. El patrocinio de Spotify vincula el fútbol con la música abriendo un segmento de mercado muy interesante que puede servir para experimentar nuevas fórmulas de éxito. Cualquier iniciativa para rejuvenecer la base de abonados es necesaria para que el club tenga la vitalidad y fuerza que distingue a los jóvenes.

La directiva del Barça es consciente de que innovar es progresar, está muy bien ser el primer club polideportivo del mundo, pero también tiene mucho mérito la apuesta decidida que se ha hecho por el futbol femenino cuando eran pocos los que confiaban en su expansión y desarrollo. Hoy el equipo femenino se ha convertido en un icono del club capaz de llenar el Camp Nou atrayendo un público familiar y juvenil. Una demostración clara de que no todo esta inventado, la confirmación de que es una sección con futuro que abre el abanico de espectadores a la afición femenina.

Otra iniciativa que sin duda dará mucho que hablar, es la celebración el 26 de marzo en el Spotify Camp Nou de la Final Four de la Kings League que organiza Pique, un torneo de fútbol con un reglamento rompedor que está registrando una gran audiencia a través de twitch. Es un invento novedoso que marca un camino distinto en línea con los e-sports que han abierto un nuevo mercado. El Barça tiene que estar atento a las nuevas tendencias con el objetivo de convertirse en un club líder en innovación, creatividad y business. Sin negocio no hay futuro. Sin innovación no hay progreso.