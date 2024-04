El futuro del Barça, en manos de Deco

Laporta, Deco y Xavi, en el vestuario del Barça / FCB

Mañana a las once de la noche sabremos con certeza si el Barça sigue agarrándose al clavo ardiendo de la Liga o si cerrará la temporada 23-24 en blanco (sin bromas). Todo lo que no sea ganar en el Bernabéu sería certificar, con acuse de recibo, la decepción más absoluta que invade ahora mismo al barcelonismo. La dolorosa eliminación europea, por la forma y por el fondo, ha sido una enorme contrariedad, tanto deportiva, económica como, sobre todo, anímica.

En los últimos tres años, teniendo en cuenta que la Copa del Rey de Koeman como entrenador se conquistó justo un mes después de la llegada a la presidencia de Laporta, el primer equipo del Barça solo habrá ganado (a la espera del ‘milagro’ en la Liga), la Supercopa de España en Arabia Saudita y la última Liga. Escaso bagaje, creo, para quienes alardeaban de que el Barça había vuelto, que estábamos al inicio de una nueva era e íbamos camino de la excelencia. Sí, poco premio para tanto dinero invertido y tantas palancas activadas.

Lo realmente duro de aceptar es que este Barça se ha derrumbado en Europa. Dos eliminaciones en la fase de grupos y la última en cuartos de final. ¿Resultado? Que el equipo no estará en el próximo Mundial de Clubs. Una gran pérdida económica… y de prestigio también. Acompañado, si me permiten, de otro fracaso no menor: el entrenador que has elegido, Xavi, te ha durado dos telediarios y medio.

Y ahora, lo que son las cosas, revertir toda esta situación está en las manos de Deco. En él recae la responsabilidad de elegir al entrenador que ha de sustituir a Xavi (todos los caminos, por razones obvias, conducen a Márquez) y confeccionar la lista de altas y de bajas, en función de lo que necesita el FC Barcelona y de sus posibilidades económicas. Más vale que él y quienes le rodean acierten (de momento solo ha hecho la aportación de Vitor Roque) porque el Barça no puede permitirse el lujo de volver a quedarse a medio camino de la nada. Sí o sí hay que exigirles, como siempre ha ocurrido en este club, que sepan construir una plantilla competitiva. Ya no tienen excusas. Ni red.