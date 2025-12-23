El futuro Balón de Oro si esto fuese serio

Después de ver el ridículo, chapuza, esperpento del once ideal del The Best olvidándose de Raphinha, uno ya ha perdido toda su fe en esto de los premios del año. Ya voten periodistas, futbolistas, capitanes o entrenadores, hay demasiados intereses que lo falsean todo.

A los periodistas nos interesa que sean mediáticos, a los entrenadores, que gane uno de los suyos, pero sobre todo que no gane uno de los rivales y a los jugadores, que sus votos no les creen problemas. Los amigos, conocidos y saludados, primero y los buenos, después. Y así sale lo que sale…

Los premios son injustos con Raphinha, pero es bueno que no tenga un entorno que le distraiga

Raphinha protagoniza el último misterio al respecto. Su quinto puesto en el Balón de Oro ya fue sospechoso, pero que no esté en el once ideal cuando es el futbolista más completo y el mejor en su puesto es una vergūenza.

Al brasileño puede que le pase lo que les pasó a Iniesta y Xavi, que además de coincidir con el mejor de todos los tiempos, no tenían el plus o el entorno que se busca en este negocio. Raphinha es un crack humilde, brillante sobre el terreno de juego pero menos visible cuando no hay fútbol.

Lamine, Mbappé y Haaland atraen más focos que él y que Pedri, por ejemplo, y por ahí se les cuelan algunos con mejores padrinos. Pero el fútbol, el balón, el auténtico, el de cuero, saben que ahora mismo es el mejor.

El Barça vuela con él, es absolutamente determinante por calidad, carácter y liderazgo. Un futuro Balón de Oro si esto fuese serio. Pero, qué quieren que les diga, que no tenga un entorno que le distraiga es bueno para él. Y para el Barça.