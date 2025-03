¿Los futbolistas quieren jugar menos?

Mbappé no entiende de descansos

Una de las primeras lecciones que reciben los jóvenes que inician su camino en el arbitraje es la importancia de realizar un buen uso del silbato. La consigna es clara: en la mayoría de casos, menos es más. Utilizarlo demasiadas veces conlleva la pérdida de autoridad del mismo y el consecuente perjuicio en la credibilidad del colegiado.

El Real Madrid está cometiendo un error muy parecido a la hora de lanzar órdagos. Instalado en un estado de indignación permanente que intenta camuflar sin éxito los constantes pulsos de Florentino Pérez a Javier Tebas en la guerra particular que mantienen ambos desde hace tiempo, ahora el ‘leitmotiv’ es el asunto del apretado calendario y los horarios de los partidos de Liga. Antes del encuentro contra el Villarreal, el club merengue difundió a través de su televisión, la misma que utiliza con total impunidad para irradiar graves acusaciones hacia los colegiados y el sistema arbitral, que el equipo de Carlo Ancelotti se negará a disputar un encuentro si sus jugadores no han tenido un mínimo de 72 horas de descanso entre partidos. El técnico italiano lo confirmó después en rueda de prensa con el tono guerrero y nervioso que le caracteriza últimamente.

Que el Madrid entienda que la solución a este evidente problema que afecta a muchos clubes de Primera División, especialmente a los equipos que los jueves disputan Europa League o Conference League, se debe buscar en una nueva contienda particular con LaLiga no tiene ningún sentido. Es absurdo. Esto no va de liderar una revolución ni abrir camino a nadie. Y menos por parte de un club deslegitimado al instante por su petición de descansar menos entre la jornada 29 de Liga y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey para tener un parón de selecciones más largo.

No llegaremos a ningún lugar hasta que absolutamente todos los actores de la ecuación piensen en la salud de los futbolistas... y en la del espectáculo. También los propios jugadores.

Esta misma temporada, se ha modificado el formato de la Champions para introducir más partidos sin cambios trascendentes a nivel competitivo (cuatro de los ocho mejores equipos de la ‘fase liga’ fueron eliminados en octavos y el premio del más regular, el Liverpool, fue cruzarse con el PSG de Luis Enrique) y se ha introducido una nueva eliminatoria de cuartos en la Nations League. Este verano entrará en escena el nuevo Mundial de Clubes. La única medida que una autoridad del mundo del fútbol, en este caso la Federación Española, ha tomado en la otra dirección ha sido la supresión de las prórrogas en la Supercopa de España. Y después nos sorprende que cueste tanto encontrar hueco a partidos suspendidos como el Villarreal-Espanyol o el Barcelona-Osasuna.

La realidad es que no tiene sentido seguir con este debate si no se ‘ataca’ el quid del asunto: el dinero. Es incompatible querer mantener (o aspirar a aumentar) el volumen del pastel reduciendo los ingredientes. Es una cuestión de sentido común. Si de verdad todos piensan en la salud de los jugadores, los verdaderos protagonistas del fútbol, la solución solo pasa por jugar menos. Y esto, inevitablemente, implicaría renunciar a una parte de los derechos televisivos actuales, algo que los clubes solo podrían permitirse si los futbolistas lo tienen en cuenta en las negociaciones de sus contratos. Y si aceptan que no pueden ser titulares siempre con sus equipos y sus selecciones.

El órdago de verdad llegará cuando todos remen hacia la misma dirección y demuestren de verdad que quieren cambios. Sin excepciones ni populismo. Ni conflictos particulares. Con decisiones atrevidas que vayan mucho más allá de las prórrogas en la Supercopa de España. Una competición que la Federación quiere que tenga lugar en Arabia Saudí hasta 2034, por cierto.