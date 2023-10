Los futbolistas como Fermín y Gavi

Me gustan los futbolistas que se abren paso a base de humildad, esfuerzo y convicción. Por supuesto que también talento, pero sabiendo que el talento, sin esfuerzo, acaba siendo efímero.

Jugadores que no se lo creen, que escuchan al entrenador, que se fijan en sus compañeros más veteranos para mejorar, siempre trabajando para mejorar. Tipos que no han sido tocados por la varita mágica del ‘star system’ ni gozan de boato mediático, pero que han hecho de ello una virtud, exentos de egos y envidias.

Pues bien, en este show que, queramos o no, es el negocio del fútbol, siempre hay jugadores que viven a la sombra de otros. Por eso me gustaba Busquets, el antidivo de la mejor generación de futbolistas que ha conocido el Barça. Sus compañeros se llevaban las portadas y él daba equilibrio al equipo.

En esa línea de humildad estuvieron también Xavi e Iniesta, pero siempre fueron más reconocidos que Busi. El carácter de Puyol fue otra lección de vida. Bien por ellos.

Carácter y humildad

Ahora hay en el Barça dos de estos chicos que valen la pena. Gavi, que es indiscutible en el centro del campo, pese a los augurios de que este año, con la llegada de Gündogan, no iba a tener sitio. Gavi no es un fino estilista al gusto de los barcelonistas más exigentes, pero es único en su estilo, fuerte, contundente, trabajador, inasequible al desaliento. Llegó al primer equipo siendo un niño y nadie le ha movido del once titular, tampoco en la selección.

El otro es Fermín, la última sensación. Fermín lo ha tenido difícil, tuvo que marcharse cedido al Linares, nunca fue titular en el fútbol base del Barça ni internacional en categoría alguna. Le llamaban el “pequeñín” por su físico endeble... pero ha sabido crecer en las dificultades y se ha ganado un puesto entre los grandes. Es la humildad personificada, ni le importó irse a picar piedra a un equipo pequeño ni le dolían prendas por si tenía que jugar en el Barça B. Triunfará porque busca el triunfo y no le importa el esfuerzo.

Me gustan estos jugadores. Y seguro que a ustedes también. Y a Xavi, que es lo más importante.