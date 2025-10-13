Futbolista del Barça: ¿Prefieres ganar un Mundial o una Champions?

Dani Olmo tuvo que abandonar de forma prematura la selección por culpa de más problemas físicos / Mariscal / EFE

Les propongo un brevísimo juego. Imaginemos que un día vamos a Montjuïc o al Camp Nou, y al descanso del partido tenemos la oportunidad de hacer a los socios la siguiente pregunta: “¿Cuál crees que debería ser la prioridad de los jugadores, el Barça o la selección?”. La respuesta sería abrumadora a favor de que deben priorizar su club, con una probable mayoría de más de un 90%. Otro día vamos al vestuario del Barça, y hacemos exactamente la misma pregunta a todos los internacionales, pero con garantía de confidencialidad. Es muy probable que la dirección del voto de los futbolistas fuese exactamente la contraria: un 90%, o incluso un 100%, diría lo que la afición del Barça no quiere ni escuchar: la selección.

Nos guste o no, mientras una mayoría aplastante del club, el entorno y la masa social pensamos que la prioridad debería ser el Barça, que es, por cierto, quien les paga el salario, lo cierto es que los jugadores, lo confiesen o no en público, piensan que no hay ningún escaparate mejor que el de la selección. Porque, en eso, tienen razón: para el ‘caché’ de un profesional, cualquier 'bolo' con la absoluta, aunque sea intrascendente deportivamente, es mucho más relevante que la gran mayoría de partidos con su club. Lo podemos discutir e incluso nos podemos indignar, pero esta es la pura y cruda realidad. Y este es el contexto con el que hay que abordar las continuas lesiones de los futbolistas del Barça antes, durante o después de las concentraciones de la Roja.

La lesión de Olmo en un entrenamiento del combinado nacional es el último episodio de la compleja y difícil relación entre el Barça y la Selección, y por extensión, entre Hansi Flick y Luis de la Fuente. El de Terrassa notó una molestia y no ha llegado a jugar un partido de clasificación, pero cabe la duda de si forzó demasiado teniendo en cuenta que ya llegó tocado a la concentración.

Lo mismo podría decirse de la famosa pubalgia de Lamine Yamal, acentuada por una más que sospechosa infiltración promovida por el seleccionador, pero autorizada por el propio futbolista. Es decir, efectivamente la selección fuerza, y traspasa a menudo la línea roja en la que está en juego la salud del futbolista, pero no nos engañemos: los que asumen conscientemente estos riesgos son los propios jugadores. Esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿Y el Barça, qué puede hacer para defender sus intereses? Muy poca cosa. Pero al menos puede alzar la voz y marcar el territorio, como ha tenido que hacer Flick, y sobre todo puede, y debe, exigir a sus futbolistas que levanten la mano cuando tengan molestias.

Es intolerable que algún jugador culé haya ido a alguna convocatoria ‘tocado’ sin comunicarlo al club, escondiendo su molestia como un niño de párvulos. Una cosa es que prioricen la selección y otra ya muy distinta es que lleguen a esconder lo que les sucede con tal de conseguir una internacionalidad más. Siguiendo con las encuestas, les aconsejo que jamás pregunten en privado a un jugador del Barça actual qué prefiere, si ganar una Champions o un Mundial. La respuesta podría ser tan previsible como inquietante.