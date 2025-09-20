Que el fútbol no sea injusto con Pedri

Pedri, en el partido ante el Newcastle / Valentí Enrich

El próximo lunes, en una solemne gala en el Teatre du Châtelet de París, se darán a conocer los nombres de los ganadores del Balón de Oro en categoría masculina y también femenina. En la primera, hay dos claros candidatos: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, siendo el jugador francés favorito tras haber liderado la pasada temporada a un PSG ganador de Liga, Copa y Champions.

Lo normal sería que otro azulgrana, Pedri, ocupe una posición destacada en la lista final de tan preciado galardón. Y es que el canario, el mejor centrocampista del mundo en la actualidad, está también para ganarlo. Con el permiso de Vitinha, no hay otro como Pedri. Ningún otro futbolista es capaz de marcar el ritmo del juego como él, de esconder el balón o acelerar el juego cuando es necesario. De encontrar un último pase decisivo para los atacantes, de ver pases que nadie ve, de combinar con los compañeros en un palmo de terreno, de salir de situaciones complicadas con solvencia y elegancia, de no perder nunca un balón. Y además de todo ello, de ser uno de los mejores recuperadores del equipo. Porque a su elegancia y talento, suma trabajo.

Pedri, una vez ha dejado atrás las lesiones que le martirizaron durante un par de temporadas, se ha convertido en un jugador imprescindible para el Barça y en uno de los mejores futbolistas del mundo. No hay más que ver los elogios que lanzan sobre él compañeros, entrenadores y rivales. No estuvo cómodo en los primeros minutos que el equipo azulgrana jugó en Newcastle, pero cuando se hizo con el balón, ya dirigió a los de Flick con maestría hacia la victoria. Y tras el tanto de los ingleses en el descuento, supo perfectamente lo que debía hacer para no correr riesgos y que se pudiese repetir lo de Milán contra el Inter en las semifinales de la pasada Champions. “Es mi nuevo jugador favorito”, decía sobre él una leyenda del Manchester United como Paul Scholes tras el partido. “Es el jugador que más se parece a Laudrup”, afirmaba Thierry Henry, uno de los más grandes del mundo del fútbol.

Pedri está a un nivel excepcional y merece un reconocimiento. Si sigue así, debería ganar el Balón de Oro algún día. No debería pasar con él lo que sucedió con Iniesta y Xavi, que se quedaron alguna vez a las puertas de hacerlo. O con Sergio Busquets, que muchas veces no aparecía ni entre los futbolistas nominados siendo uno de los mejores del mundo en la posición de medio centro.

Con el canario del Barça, que solo tiene 22 años, eso no puede volver a pasar. Pedri merece que el mundo del fútbol no se olvide de él.