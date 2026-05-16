El fútbol y la perspectiva de las cosas

No será servidor de ustedes quien quite o ponga una coma a todo lo que se ha dicho, opinado, escrito y tuiteado sobre las declaraciones de Florentino Pérez, convertido durante unos días, él y el Real Madrid, en asunto de estado. Las críticas, más o menos justificadas, han sido unánimes. Cómo era aquello, ¿hostias como panes?

El mundo del fútbol, con estos niveles de pasión y atención mediática, también es un reflejo de la sociedad actual. Nadie se acuerda de lo que hiciste el año pasado, de dónde vienes, solo se tiene en cuenta el hoy, la inmediatez. Los éxitos se saborean el tiempo que tarda un helado en derretirse.

Por eso me quedé con una frase que Florentino Pérez pronunció de forma melancólica alargando la ‘s’ todo lo que pudo: “... es que venimos de ganar la Liga y la Champions hace dossss añosssssss...”.

Es tan cierto como que en las últimas cinco temporadas el Real Madrid y el FC Barcelona han empatado en lo que despectivamente se ha dado en llamar ‘nadaplete”: el Real Madrid dos (2020-2021 y 2025-2026) y el FC Barcelona también un par, en la 2021-22 y la 2023-2024. Y guste o no, en este periodo de tiempo, los blancos han conquistado más títulos que los azulgranas: once a ocho. Con una pequeña/gran diferencia, el Madrid ha levantado dos Champions League.

Y es aquí donde entramos de lleno en la perspectiva e interpretación de las cosas, que cada uno tiene las suyas. Que el Barça se quedara en ‘blanco’ se perdonó/disculpó/justificó porque, en teoría, era un equipo en construcción y un club sumido en una gigantesca crisis económica.

El Real Madrid, en cambio, venía, efectivamente, de levantar su decimoquinta Champions League y de gastarse una fortuna en la contratación de Mbappé. Los voceros mayores del Reino llegaron a decir que no hacía falta que el Barça se presentara a jugar porque el Madrid arrasaría. Eso de escupir hacia arriba...

Y verán, en estos años, el Barça, aún sin tener ‘fair play’, ha sido capaz de construir una plantilla competitiva, que juega al fútbol como los ángeles, con dos o tres cesiones y fichajes de los llamados (¡qué palabra tan curiosa y divertida!) quirúrgicos (Olmo, Joan Garcia, Rashford, Cancelo) y apoyándose, eso sí, en el gran pilar del club, en esa piedra filosofal construida a través de muchas generaciones: La Masia.

La Masia, herencia infinita, ha salvado al FC Barcelona en los últimos años, a lo que hay que sumar el gran acierto en algunos fichajes, como Pedri, Ferrán Torres, Koundé, Lewandowski, Raphinha, Iñigo Martínez, Olmo, Joan García... La incorporación paulatina de los Gavi, Balde, Fermín, Cubarsí, Lamine Yamal, Casadó, Bernal, Gerard Martín, o la recuperación del mejor Eric García, han obrado un milagro, primero con Xavi Hernández y ahora con Hansi Flick, que parecía imposible: adelantar por la izquierda, en todo, en el fondo y en la forma, al Real Madrid de los Mbappé, Mastantuono, Trent, Hendrick, Álvaro Carreras o Huijsen, que han terminado jugando al fútbol peor que nunca.

Y como aquí se trata de ser siempre honestos y sinceros, debemos reconocer que el socio y aficionado del Barça disfruta tanto de los éxitos de su equipo como de los fracasos de su eterno rival, el Real Madrid. Y esas dos cosas han coincidido ahora en el tiempo.