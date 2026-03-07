Fútbol, ¿negocio (in)sostenible?

No hay discusión posible sobre la capacidad del fútbol europeo para funcionar como una gran máquina de generar dinero. Como aficionado, cada año nos piden más por el abono, por la suscripción a la TV y una camiseta ya cotiza casi a precio de coleccionista. Pero ahí seguimos, fichando cada temporada.

Estamos ante un negocio plenamente maduro, que se ha sobrepuesto a todo tipo de situaciones adversas sin perder atractivo. Los números, como el algodón, no engañan: la facturación agregada de los clubes de Primera División en Europa se ha doblado en apenas una década y ya ronda los 30.000 millones de euros. Una cifra que, lejos de estancarse, sigue encontrando nuevas vías de expansión.

No hay desconexión generacional

A menudo escuchamos advertencias sobre la desconexión de las nuevas generaciones o la supuesta amenaza del entretenimiento digital. Pero la realidad a pie de calle —o más bien, a pie de grada— desmiente ese catastrofismo de unos pocos. Los estadios no solo no se vacían, sino que elevan su ocupación año tras año. Los ingresos por matchday crecen de forma estructural. El ritual de ir al campo sigue siendo un pilar insustituible. El fan no se ha ido; ha evolucionado, pero su compromiso emocional y económico con el escudo sigue siendo el motor que sostiene la industria.

Esta capacidad para seguir capturando valor de cada fan y sumar nuevos explica que el apetito de los inversores no solo se mantenga intacto, sino que se haya profesionalizado de forma drástica. La pandemia facilitó y aceleró la entrada de fondos más profesionales que en etapas anteriores, aprovechando las fuertes necesidades de capital que tenían muchos equipos. Hoy, el interés del capital norteamericano no es un capricho pasajero; es la confirmación de que el fútbol se percibe como un activo con un margen de explotación comercial todavía por descubrir.

Premier y Bundesliga siguen los pasos de LaLiga

Y, sin embargo, en medio de este escenario de bonanza en los ingresos, persiste un desagüe de pérdidas por el que se filtra el capital con una alegría preocupante: 800 millones de agujero en 2025 y más de 12.000 millones evaporados en diez años.

Muchos inversores no juegan a que su club sea autosuficiente hoy, sino a que valga mucho más mañana. Una suerte de huida hacia adelante donde la sostenibilidad se sacrifica en el altar de la competitividad inmediata. El riesgo es evidente: si la apuesta es errónea, la única víctima real es el patrimonio inmaterial del club y los miles de personas que vibran con él.

Por eso, no es extraño que la Premier League o la Bundesliga empiecen a seguir los pasos de LaLiga para reforzar sus mecanismos de control económico. Entender que el crecimiento no sirve de nada sin orden es la única forma de blindar el futuro.

El arma de doble filo de los millones de la UEFA

Jugar en Europa se ha convertido en una bendición que, paradójicamente, amenaza con romper el equilibrio de las ligas domésticas. Según los últimos datos de UEFA, ya ha superado la barrera de los 4.000 millones de euros en repartos a clubes, una cifra que en España se traduce en una influencia relevante.

Los clubes de LaLiga EA Sports percibieron 472 millones en 2024, lo que supone un 12% de sus ingresos totales, una proporción idéntica a la de la Bundesliga pero que contrasta con el apenas 5,5% de la Premier League, blindada por sus propios contratos de TV.

Esta brecha genera una distorsión competitiva interna: mientras el Real Madrid (101,8 M€) y el Barça (116,6 M€) consolidan su músculo, los clubes que no logran plaza europea ven cómo la distancia presupuestaria se vuelve insalvable. El riesgo es el 'efecto caída': estructuras dimensionadas para Europa que, ante una mala temporada deportiva, se enfrentan a un vacío de ingresos difícil de digerir.