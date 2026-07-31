Sin fútbol no hay negocio

La UEFA y sus 55 federaciones han votado boicotear cualquier competición de la FIFA mientras siga en pie el plan de Infantino de vender parte del Mundial a fondos privados. No es una reacción desmedida: es la única posible.

La FIFA quiere crear una filial que controle los derechos del Mundial y colocar cerca del 20% entre inversores, en una operación de unos 20.000 millones. Para engrasar el sí, ofrece a cada federación un pago único de 20 millones con fecha de caducidad en septiembre. Aceptas ahora o pierdes el cheque. Eso no es una votación: es un ultimátum diseñado para las federaciones que viven del dinero de la FIFA.

El Mundial es un negocio colosal. Pero ese negocio no lo fabrica una hoja de cálculo. Vale 20.000 millones porque detrás hay un siglo de selecciones, de jugadores y de aficionados. El día que el balón ruede por el dividendo y no por el juego, el producto pierde justo aquello que le hacía valer una fortuna. Fútbol y negocio son inseparables, y en ese orden: primero, el juego; después, el dinero. Nunca al revés.

Porque en cuanto un inversor entra en el capital, su primera obligación deja de ser el fútbol y pasa a ser la rentabilidad.

Cada decisión sobre el calendario o el formato se tomará mirando la cuenta de resultados. Por mucho dinero que prometa el futuro, ese futuro ya no será nuestro.

Y ahí está la paradoja: un Mundial sin Europa no vale 20.000 millones. El boicot es la prueba de la tesis. El valor no está en la marca, está en el fútbol que se juega sobre el césped. Quítalo y no queda negocio que vender.

Por eso Europa no se queda corta. Hay cosas que no están en venta. El Mundial es de quien lo juega y de quien lo siente. Y mientras Europa tenga voz, no tendrá precio. Larga vida al Mundial.