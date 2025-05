El valor del fútbol femenino

Ewa Pajor celebra su doblete ante el Depor / FCB

Los clubes llevan muchos años hablando de cómo ampliar su base de aficionados más allá del caladero clásico. Una vía tradicional para muchos fue la apuesta por secciones polideportivas, más tarde llegó aquello de vender llaveros a un euro a cada fan internacional, y en estos tiempos convivimos con el difícil equilibrio de contentar al seguidor de siempre con lo que algunos llaman casual fan, más orientado al entretenimiento. Y a mí, la sensación que me da es que si por algún lado se va a poder ampliar la base de fans recurrentes va a ser a través del fútbol femenino. Por encaje de producto, por familiaridad con la disciplina, y porque es hacia donde el dinero de los inversores va encaminado.

Empiezo por los dos primeros puntos, muy basado en mi experiencia personal. El pasado fin de semana acudimos un grupo del colegio con nuestros hijos e hijas a ver el Barça-Dépor de Liga F. ¿Conclusiones? Barrera económica de acceso muy baja en comparación con LaLiga, a mí me llama más ver fútbol que baloncesto o balonmano, y me volví a encontrar un entorno mucho más familiar y agradable para los menores. Hablando en plata: sin energúmenos insultando cada tres minutos por cada acción del rival o decisión arbitral.

El único 'pero' aquí es por qué ese ambiente es tan distendido y agradable en comparación con un partido de fútbol masculino. ¿Es porque el Barça es una apisonadora del fútbol femenino y das por hecho que siempre ganará? ¿Es porque emocionalmente no tengo el mismo apego por ellas que por ellos y sus derrotas duelen menos? No es un tema menor, pues esa afectación en lo personal es el pegamento que nos une a las competiciones que históricamente seguimos. Mientras, no tengo dudas de que para mí es la vía para inculcar la pasión por el deporte y el club que siempre sigo a mis hijos, confiando yo -y el Barça, claro- en que algún momento me pedirán el 'upgrade' de tener asiento fijo. ¿Será en el Spotify Camp Nou o en el Johan Cruyff? Ellos dirán.

El último punto es el económico. Sostener secciones polideportivas tiene un coste si se quiere competir al máximo nivel. Y ahí los últimos cambios de LaLiga desincentivan la apuesta 'indoor' en favor del fútbol femenino. Hasta dos millones de gasto extra no afectarán al límite salarial del equipo masculino si ese déficit lo cubre el máximo accionista. Algunos ya han vendido o dejado a mínimos la inversión en fútbol sala y otras disciplinas, y este nuevo cambio tiene pinta que lo acelerará. Si fuimos pacientes con el baloncesto o el balonmano, seámoslo con ellas también.

El comodín de Euroliga

La NBA rompió la baraja hace unas semanas, y esta última ha sido cuando algunos de los actores del baloncesto europeo han empezado a mostrar sus cartas. Y parece que Euroliga tiene un buen comodín, sino as, en la manga. Aunque más de forma oficiosa que oficial, la principal competición de clubes del Viejo Continente se ha asegurado la continuidad de todos sus equipos durante la próxima década. Todos menos dos, Real Madrid y FC Barcelona, que querrían avanzar primero en conocer los planes de la liga estadounidense antes de pronunciarse.

El respaldo obtenido por Euroliga, a priori, no debería alterar en exceso la hoja de ruta de la NBA, partidaria de buscar la creación de nuevas franquicias ligadas a las grandes marcas del fútbol o a grandes capitales europeas donde no existe necesariamente un equipo de baloncesto. Ahora bien, dentro de la disputa por las potenciales bolsas de dinero de televisiones y patrocinadores es un aviso importante: tiene de su lado a los equipos que hoy arrastran más audiencias y seguimiento.

Dicho esto, allana el terreno a un escenario que cada vez veo más plausible: un acuerdo por el que la NBA pone la marca, Euroliga la competición ya estructurada, y los nuevos equipos en ciudades top entran de forma progresiva.