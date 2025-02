El fútbol es de ‘cuñaos’

La audio revisión del VAR del fuera de juego previo a las manos de Eric / RFEF

Empecemos por el término que me parece muy afortunado, al mismo tiempo que profundamente cargado de cotidianeidad y vileza. Todos, o casi todos, tenemos cuñados. Esos que saben de todo, absolutamente de todo; esos que nos caen como… lo dejaré aquí. Para decir 'cuñao' hay que comerse la d, da rudeza e intensidad a la expresión, al mismo tiempo que la hace coñona.

Este vocablo expresa de la mejor forma el comportamiento que tienen la mayor parte de aficionados al fútbol cuando opinan, con ligereza, sobre lo que sucede en el campo, tanto en las decisiones técnicas de los entrenadores, todos somos entrenadores de fútbol, como respecto a las decisiones de los árbitros basadas en el reglamento.

Nadie sabe cómo han entrenado los jugadores durante la semana, pero todos tenemos claramente a nuestros titulares; nadie ha escuchado la charla técnica, pero todos sabemos que está fallando en el sistema dibujado por el entrenador. Pero esa es la parte nimia, pues afecta poco, la que va cargada de ignorancia es la referente a las reglas del juego.

¿Quién es el último que se ha leído el reglamento? Ese que últimamente cambia tan a menudo como lo hacen las actualizaciones del software de nuestros equipos informáticos… Aquí lo dejo. Si hiciéramos un test sobre el reglamento, como el teórico del carnet de conducir, veríamos quien lo aprobaría.

Una vez tenemos asentado el desaguisado en nuestro lado, el del aficionado, ese que siempre mira la situación con su subjetividad, la que sea; pasaremos a la irracionalidad de las pautas de gestión del colectivo arbitral, pues parecen que juegan al despiste para ser criticados. Para ejemplo el supuesto penalti de Eric Garcia el sábado en Las Palmas. Una acción que en sí misma tiene guasa, un fuera de juego de salida, una posible mano del jugador canario y la mano punible del blaugrana que podría ser sancionada.

De saque, el colegiado no aprecia voluntariedad en la mano de Eric, a pesar de verla frontalmente y de cerca. El VAR interviene y, en un momento crucial del partido, decide que el árbitro vaya a la banda a ver cortes de vídeo. Vaya por delante que soy de los profundamente convencidos que el videoarbitraje mejora el fútbol, aunque lo haga más lento y menos natural. La situación podría haber acabado con la simple advertencia al árbitro de que debía pitar un fuera de juego.

Pero no, le piden que vaya a la pantalla, y le secuencian en orden inverso la jugada. Empiezan por el final y llegan a la conclusión de que era pena máxima, para después mostrarle que había ese fuera de juego previo. Quizás la pauta correcta de la gestión interna de una sala VOR debe hacerse así, pero me cuesta entender el porqué, siempre que no sea para elevar la furia en las conversaciones del café de los lunes. Al margen de esto, últimamente, me parece que han incrementado notablemente los pisotones y la sancionabilidad de los mismos; para estos también necesitaremos un manual de uso. Cosas del fútbol.