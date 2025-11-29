El fútbol se hace con el control de la TV

Cada vez va a haber menos espacio para otros deportes en televisión. Al menos, dentro de las plataformas audiovisuales de pago con mayor penetración de mercado. La razón es sencilla: el fútbol es la disciplina que realmente mueve la aguja de las altas y bajas a gran escala, y los resultados de los concursos de esta semana así lo confirman. UC3 ha conseguido una revalorización del 14% con la Champions League, mientras que LaLiga se ha sobrepuesto al estancamiento del anterior ciclo con una mejora garantizada del X%. Avances que contrastan con las rebajas de precio y las dificultades para encontrar una franja propia con las que se están encontrando otras competiciones.

Los torneos de UEFA se han garantizado 360 millones por temporada entre 2027 y 2031, para un total de 1.464 millones que acabará abonando Movistar Plus+. La televisión de Telefónica también se ha quedado con uno de los dos lotes de cinco partidos por jornada de LaLiga EA Sports por 527 millones anuales entre 2027 y 2023, para un total de 2.635,8 millones de euros. Es decir, que la teleco ya ha comprometido para el esférico más de 4.000 millones de euros. Y a eso se suman la Supercopa de España y la Copa del Rey, esta última en colaboración con RTVE.

¿Margen para más? Quizás sí, pero ya renunciando a la exclusividad y entendiendo que puede usar su posición de fuerza con DAZN y el resto de los canales temáticos que emiten deporte. Pero incluso en ese ámbito, la plataforma británica también ha lanzado un mensaje fuerte de cuán relevante va a ser el fútbol: va a pagar 522 millones de euros por curso, un 11% más. Y, eso inevitablemente, sólo se compensa si hay un aumento del mercado o, aunque parezca contradictorio, se suben los precios. Ay, el reto de la piratería.

La percepción de un servidor es que nos aproximamos a una fuerte polarización del mercado, en el que el fútbol cada vez va a absorber una mayor cuota de mercado en la inversión en derechos deportivos. El reto va a ser probar si el resto de deportes tienen nichos de aficionados suficientes para sostener el valor de sus derechos en el medio y largo plazo. Nunca fue tan caro pelear por los presupuestos familiares para ocio y entretenimiento, y cada vez es más claro que el volumen solo lo da el fútbol.

Al resto le queda trabajar en un posicionamiento premium que lo haga relevante en términos de marca (ahí están el tenis y el golf), o aventurarse a lo que muchas federaciones ya hacen de forma más humilde: retransmisiones en Youtube de forma gratuita, confiando en que la visibilidad será la que les permita volver a poner en el centro a los patrocinadores que históricamente apoyado.

Oxígeno para el fútbol español

El anuncio de ayer de LaLiga supone un balón de estabilidad importante para el conjunto de los clubes de Primera División. La devolución de fondos a CVC y el aplanamiento del valor de los derechos en el ciclo actual ha provocado que muchos equipos estén anunciando que su cifra de negocio se resintió parcialmente la temporada pasada por un menor reparto de dinero por televisión. Ahora bien, es reseñable la tranquilidad con la que clubes como RCD Espanyol, Valencia CF o Real Betis han logrado dar con la rentabilidad mientras avanzan en sus proyectos de transformación.

También se agradece ver proyectos como los de Celta y RCD Mallorca, donde la propiedad está asumiendo pérdidas temporales para no perder la competitividad deportiva mientras se completan los proyectos patrimoniales en los que ambos andan inmersos. El dinero de CVC llegó rápido, pero hay que entender que los frutos de esa inversión no son inmediatos.