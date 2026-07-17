Más fútbol y menos circo

Cuentan que, en el descanso de la final del Mundial, actuarán Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy y hasta Coldplay, con apariciones (seguramente de vergüenza ajena) de Tom Cruise e IShowSpeed, y una previa en la que desfilarán Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Uno escucha el cartel y no sabe si comprar una entrada para la final del Mundial o para el nuevo festival Summer Sound de Nueva York, patrocinado por algún vomitivo brebaje energético. Porque resulta que el descanso de un partido de fútbol, ese pequeño paréntesis de quince minutos que el reglamento recoge y protege desde hace más de un siglo, ahora es negociable.

Si el business exige convertir quince minutos en media hora para que entren más focos, más pantallas y más millones, el reglamento se pliega con la misma facilidad con la que un billete se dobla para entrar en un bolsillo. Y aquí aparece el verdadero problema. No es una cuestión de nostalgia. Es una cuestión de competición.

El fútbol no solo lo deciden el talento, la técnica o la táctica. También lo deciden el físico, la resistencia, el esfuerzo y esa capacidad de sufrir que permite a un equipo menor discutirle el partido a uno sobrado de excelencia. Alargar artificialmente el descanso, sumado a las ridículas pausas de hidratación, altera las condiciones del juego. Cambia el desgaste. Modifica la recuperación. Influye en el resultado. Es como mover la línea de meta cuando los corredores ya han empezado la carrera. Todo sea por el espectáculo.

Si mañana a un tenista le conceden veinte minutos para ir a un spa entre el segundo y el tercer set, lo llamarán innovación. Si al pelotón del Tour le dejan echar una siesta en un prado pirenaico antes de encarar el Tourmalet, será una experiencia inmersiva. Y si un maratoniano para a cantar un dueto con Madonna en el kilómetro treinta y cinco, lo venderán como contenido premium.

Pero el problema no es Madonna. Ni Shakira. Ni Coldplay. Ni ninguno de los artistas, que bastante hacen con dedicarse a lo suyo. El problema es una FIFA vendida y convencida de que el balón es un mero figurante de su gigantesca carpa circense. El fútbol ya es una excusa. El espectáculo es negocio. El reglamento, mera decoración.

Y, llegados a este punto, ya que estamos decididos a convertir la final de un Mundial en una mamarrachada, quizá el cartel todavía se queda corto. Yo echo de menos a las Mamachicho, al Bombero Torero y a un par de chimpancés haciendo la ola. Total... si el fútbol deja de ser el protagonista, no se extrañen si un payaso acaba levantando la Copa.