Fútbol y nada

Vivimos en la era del sobresalto, total para nada. Salimos de la noche española que tan feliz hizo al Barça, merced en gran parte al descubrimiento de Fermín el del Gol, el futbolista más promisorio del último quinquenio, y nos hemos sumergido en la inclemencia del Dios Dinero, el verdadero entrenador de la era contemporánea de este deporte.

Ahora reviso mentalmente todos los momentos que me parecieron claves en aquel partido en América del Norte. El descubrimiento de Fermín López, las buenas acciones de Pedri, la inteligencia con la que Ter Stegen cultivó su parcela, la velocidad estimulante de Balde, que hace que la era de Jordi Alba parezca un mojón del siglo pasado.

En ese repaso de alegría insomne que fue el sábado noche de España, viendo ganar al Barça frente a un Real Madrid que llora varias leches derramadas recientemente, me vino como un ramalazo de rabia, o de nostalgia, algún gesto de Dembélé. Vivió el partido refunfuñando, enfadado con esto y aquello, pero además lo hizo con ganas de ganar (marcó un gol precioso) y de estar; es decir, en ningún momento se quitó del medio, fue al fondo del córner propio, se llevó la pelota a la banda manteniendo su figura de juvenil, y se enfadó a veces, como si fuera a la vez Cristiano Ronaldo, Mourinho… o Mbappé.

No habían pasado horas de esa exhibición que le abría a Xavi (y a todos los culés) al futuro como próxima alegría cuando en las radios que escucho, que no son precisamente barcelonistas, escuché (para mal) el nombre del astro francés que antaño nos daba sustos domésticos. Cuando se pasaba días y días comiendo en casa, sin acercarse por los entrenamientos, pues padecía el mal de su altura… como futbolista, y quería regresar a ese estado fetal en el que suelen dormitar los genios antes de acostumbrarse a serlo.

El disgusto que me trajo la noticia de que era posible que aquel que en el sábado noche nos regaló tales jugadas llenó ya de estupor las horas siguientes. No fue un sueño el que finalmente me acostumbró a vislumbrar las noches futuras sin Dembélé. Fue cierta forma de aburrimiento, la que acompaña al deseo de pasarlo bien con los futbolistas que admiras, de verlos triunfantes y alegres en tus sueños de culé y luego, como pasó con Figo en otro tiempo, hallarlos de otro color y en otra parte. En este caso en un equipo de su lengua pero no de su espíritu, pues el Paris Saint Germain es de espíritu tan liviano, tan poco genial, tan acostumbrado a que dinero y fútbol se conjuguen, pero no siempre resulta una alianza que se contemple como éxito. Así pues es imposible imaginar que este que ahora parece que se va (por dinero, naturalmente) lo haya hecho por otra razón que la metálica.

De modo que por un rato dimitiré del fútbol; sólo faltaba ahora que otros que parecen estar en la órbita parisina se vayan yendo por la misma senda triste de la que al fin se desprendió Messi. Messi no se fue de allí, del PSG, por dinero, o no tan solo: se fue por aburrimiento. Y ahora se ríe con sus amigos Busquets y Alba en el español de las Atarazanas o del Camp Nou, jugando al fútbol en norteamericano, viviendo de la alegría de haber sido feliz muchas veces pero en otra parte.

A Dembélé no le deseo verdaderamente nada. Si acaso le digo bonne nuit et à bientôt.