Si algo funciona, cámbialo

La expectación para la carrera de este fin de semana es máxima, casi como si de la decisión del título se tratara. Tras casi cinco semanas de parón forzado, la F1 vuelve a la actividad, y lo hace con varias modificaciones al cuestionado reglamento técnico estrenado esta temporada.

Para mi gusto -y admito discrepancias, por supuesto- Miami es a la F1 lo que los Globetrotters a la NBA.

Por este motivo, por toda la parafernalia que suele rodear la prueba más “colorista” del año (¿se entiende mi benévolo eufemismo?), tal vez no sea este el mejor escenario para extraer conclusiones.

Sin embargo, seamos optimistas. Las primeras simulaciones de lo que pueda suceder con los cambios que se han difundido prometen mejoras sustanciales.

Démosles un voto de confianza. Tal vez no tanto para dinamizar la carrera -ojalá- como para devolver a la calificación del sábado aquella pátina de emoción que tenía el año pasado y que éste ha quedado un poco opaca, sin aquellos destellos de interés que aportaban lo ajustado de las diferencias en tiempos.

La actividad en las bases de todos los equipos ha sido frenética estos días, y muy probablemente todas las escuderías habrán mejorado sus coches en comparación con los monoplazas con que se presentaron en Melbourne. Y cuando digo “todas”, quiero decir todas (incluso Aston Martin y Williams), por lo que nadie debería esperar una alteración radical en el statu quo reinante. Los que mandaban seguirán mandando, y los que sufrían lo seguirán haciendo, aunque tal vez evitándose el sonrojo que les acompañó en las tres primeras carreras del año. O no.

Tras un 2025 apoteósico, los cambios y complicaciones del nuevo reglamento técnico han dejado a los aficionados más corneados que Morante de la Puebla el otro día en la Maestranza.

Dicen que las tradiciones están para romperlas. Y entiendo que, a veces, hay que plantarle cara a aquello de “cuando algo funciona, no lo toques”. Y eso es lo que ha hecho la FIA, con la aquiescencia de Liberty Media. De alguna manera el objetivo de los cambios busca ampliar la base de potenciales espectadores para los Grandes Premios, intentando incentivar -sobre el papel- los adelantamientos que son, como los goles en el fútbol, la salsa de cualquier carrera.

El nuevo Seat Ibiza / Seat

La modificación del marco técnico no deja de ser un ejercicio de coherencia con los planteamientos de quienes han conseguido rejuvenecer e incrementar el interés de nuevos aficionados por la F1 con productos como “Drive to survive” o la película con Brad Pitt y Javier Bardem. La búsqueda de enamorar no sólo a petrolheads. Aunque Séneca advirtió que “no es pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho”·.

Reconozco ser un personaje siniestro y puede que algo torturado en materia de carreras. Y pese a que no aguanté nunca las canciones de Bob Dylan, admito que “los tiempos están cambiando”, reconozco que cada época y su tiempo es distinta, y que las cosas van evolucionando. Aunque podríamos debatir, que no pelearnos, sobre si a mejor, o no.

Pero, qué quieren que les diga. Me gusta más lo que venden en Semon que lo que despachan en Mercadona, soy más del Colmado Quilez que del Aldi, y me gusta más el 5J que el jamón de recebo.

Pero para nadie es un secreto que la facturación de unos establecimientos es muy diferente a la de los otros. Y que el Joselito nos lo podemos permitir en Navidad, pero que para diario haremos bien en tirar de Noel o de Campofrío.

Esta es la nueva F1. La que han cambiado -o quieren hacerlo- pese a que la anterior ya funcionaba, y bastante. Aunque menos de lo que pretendían sus contables.

Habrá que acostumbrarse, porque lo que venden en las tiendas del Sr. Roig también está bueno, y en el fondo el jamón envasado a lonchas cuela.