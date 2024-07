¿Y si fuera gafe?

mbappe beso escudo

En la élite del fútbol, o eres realmente bueno y entonces debes mantenerte para no perder liderazgo, o tu rendimiento depende más de tu entrega y sacrificio, con lo que deberás estar siempre en forma para seguir siendo referente pero, en ambos casos, tú dominas tu destino. Lo que seguro no puedes permitirte, porque eso escapa a cualquier control o voluntad, es ser gafe.

El martes asistimos a la presentación multitudinaria de Kylian Mbappé, un jugador que, de salida, ya atesora el extraño honor de tener harto a todo el mundo sin haber ni debutado. Algo inaudito, ¿no les parece? Inaudito e insólito, y eso me dio que pensar.

Y pensando, pensando, me dije: ¿será gafe? Y me dio por revisar el pasado más inmediato…

Ya sé que me muevo en el terreno de la paraciencia y la superstición, pero no me negarán que conocen ustedes a más de uno o una, y de dos, que para según qué… ¡Bien lejos! ¿Verdad?

Pues ahí tienen el que puede, y digo ‘puede’, dar al traste los sueños más blanquitos…

Comencemos por los laureles cosechados: ¿qué ha ganado Mbappé?

Un Mundial, cierto, pero ya es mala suerte que tu primer gol en una final resulte del todo intrascendente, al suponer el 4-1 frente a una Croacia ya rendida: gafe.

Cuatro años más tarde, vuelve a repetir final. Bravo. Es el primer jugador en conseguir un hat-trick en el partido más importante del mundo. ¡Wow! Sin embargo, también es la primera vez que consiguiéndolo, tu equipo pierda la final (4-3 ante Argentina): gafe.

¿Y en Europa? Todo igual, en tu primera Eurocopa no marcas un solo gol y caes eliminado sin haberte ni instalado, y en esta, unos niños traviesos te sacan de en medio a base de risas y diabluras: gafe.

Finalmente, y tras seis años de intentos fallidos, se anuncia por fin tu fichaje por el Real Madrid. Al cabo de unas horas te partes el tabique nasal en la Eurocopa: gafe.

Anteriormente, has jugado siete temporadas en el PSG con dos objetivos: ganar siempre un torneo más fácil que la Kings League, la Ligue 1, e intentar conquistar la Champions… En el primer propósito, fiasco, ya que se te cuela el Lille (un correoso ‘segundón’ galo) en el 2020, y en el segundo, siete temporadas de fracasos y más fracasos continuados por toda Europa: gafe.

Ya ven ustedes, y el 16 de julio, van y te presentan entre vítores para convertir el nuevo Real Madrid en una sinfonía filarmónica perfecta, exactamente el mismo día que fallece en 1986 el mayor director sinfónico y filarmónico de la historia, Herbert von Karajan, y ese día nace nada menos que la mayor tomadura de pelo de la historia blanca: el gran Gareth Bale…

¿Qué opinan?