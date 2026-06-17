De la Fuente necesita mover el árbol

Luis De la Fuente, seleccionador español, admitía después del partido que pronto se dio cuenta de las deficiencias de su equipo ante un bloque bajo. El problema es que tardó un mundo en tomar decisiones para revertir una situación que se iba complicando. Quizás agarrotado por el inicio del torneo, De La Fuente no estuvo fino en la toma de decisiones y deberá asumir sus errores para no repetirlos en el próximo partido. La lectura no implicaba tantas complicaciones.

Si al equipo le falta profundidad, pon a jugadores de banda. Puso a Lamine a falta de veinte minutos y a Nico en los compases finales del partido.Con su entrada ya se notó un cambio, pero estos jugadores no tuvieron tiempo suficiente para cambiar el signo del partido. Si al equipo le falta fluidez en el eje del ataque, pon a jugadores que sepan jugar en el espacio que ocupa una baldosa. Entró Olmo pero, como Lamine, le faltó tiempo para tocar balones y crear más peligro.

Si el equipo no sufre en defensa, quita defensas y pon a jugadores más ofensivos para no tener que ver a Rodri de extremo o a Laporte, casos que ocurrieron durante el transcurso del partido. Si el equipo está lento en la circulación de la pelota, quita a quien está lento en la toma de decisiones. Allí Rodri aportaba poco y Pedri siempre que tocaba la pelota lo hacía con dos o tres toques. No era circunlación, era un paseo por la fronta del área sin chance porque no existían extremos, ni existían jugadores capaces como Olmo de jugar por dentro y a Pedri le sobraban jugadores a sus espaldas.

A De la Fuente le faltó conectar más a los azulgranas. Se echó de menos más minutos de Lamine (cierto es que si se hubiera lesionado hoy nos quejaríamos que jugó demasiado) y se echó de menos más minutos de Olmo. El técnico deberá tomar nota para el próximo partido y ser valiente en su toma de decisiones porque contra Cabo Verde había demasiados jugadores que no estaban en su prime. Así que, toca tomar decisiones para cambiar la dinámica. Es un primer error, no es un drama, pero hay que atajar el problema.