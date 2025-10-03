De la Fuente se equivoca con Lamine

De la Fuente afrontó una rueda de prensa tensa por la citación de Lamine Yamal / RFEF

Luis de la Fuente tenía en su mano cerrar el debate y lo único que ha hecho es reabrirlo. Su comparecencia antes de los partidos frente a Georgia y Bulgaria ha girado en torno a Lamine Yamal, y el seleccionador no ha sabido frenar la polémica.

En lugar de transmitir calma, De la Fuente se mostró a la defensiva, molesto con los periodistas y escudándose en frases que no convencen a nadie: “¿Has jugado sin algún dolor a fútbol?”, “no cometí ningún error”, “el riesgo es cero”. Todo menos lo que necesitaba escuchar el club blaugrana y a la afición: un mensaje claro de tranquilidad sobre la gestión de su joven estrella. No era tan complicado.

El argumento de que Lamine jugó 90 minutos contra el PSG tampoco sirve de salvavidas. Precisamente ese hecho avivó las dudas, porque no se trata de si puede jugar, sino de si debe hacerlo en medio de un proceso de recuperación. Insistir en ese recurso es alimentar la controversia en lugar de apagarla.

Las preguntas insistentes de la prensa no son una excusa. El seleccionador debe estar preparado para afrontar situaciones de tensión, más cuando se trata de un futbolista de 18 años llamado a marcar una época. Con su rueda de prensa, De la Fuente no ha blindado a Lamine, lo ha expuesto aún más, y además ha tensado la relación con su club.

El resultado es claro: lo que podía haber sido un trámite para centrarse en el Mundial se ha convertido en otro capítulo del eterno debate sobre la gestión de la joya blaugrana. Y ahí, el seleccionador ha fallado.