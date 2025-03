De la Fuente, más coherente que Peláez

Luis de la Fuente en el partido frente a Países Bajos / SeFutbol

Increíble mala pasada de la Federación Española al FC Barcelona. El parón de selecciones ya le iba mal de por sí al equipo de Hansi Flick. Iba como un tiro. Ni una derrota en el 2025. Pero se agravó más tras la decisión del Juez Único de Competiciones Profesionales, José Alberto Peláez, de fijar el partido aplazado contra Osasuna por la muerte repentina del doctor Carles Miñarro para el próximo jueves, con algunos jugadores todavía regresando de sus partidos internacionales.

Decisión incomprensible cuando ambos equipos eran partidarios de jugar el partido entre la penúltima y la última jornada de Liga. Dice Peláez que jugar el partido tan tarde podría adulterar la competición y que las convocatorias de selecciones no son una excusa si los equipos tienen suficientes futbolistas para jugar, argumentos que hizo servir para tumbar el recurso presentado por ambos clubes.

Y digo yo. ¿No es adulterar la competición obligar a un equipo a jugar un partido sin poder contar con algunos de sus mejores hombres? ¿No es adulterarla que el Barça tenga que jugar después de su decisión dos partidos con solo 64 horas de descanso entre uno y otro y con la mayoría de futbolistas con muchos minutos y kilómetros acumulados en sus piernas, algo que provoca un riesgo importante de lesión? ¿No podía esperar a ver lo que hacía el Barça en las semifinales de Copa o en los cuartos de final de la Champions? ¿No podía acogerse al precedente del 2017, cuando el Real Madrid y el Celta sí jugaron un partido aplazado entre la penúltima y la última jornada de Liga?

Muchas preguntas con una decisión incomprensible por parte de Peláez que perjudica claramente los intereses azulgranas, que deberán hacer frente a cinco partidos en catorce días, una barbaridad. Además partidos importantes en la lucha por la Liga y que pueden decidir títulos, pues uno es la vuelta de la semifinal de Copa ante el Atlético de Madrid y otro la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Borussia Dortmund.

Por suerte, no todo el mundo es igual en la Federación Española y el seleccionador español, Luis de la Fuente, puso ayer algo de cordura. Pau Cubarsí recibió un fuerte golpe en su tobillo derecho en el partido ante Países Bajos que hizo que abandonase el campo en la primera mitad. De la Fuente no quiso arriesgar. El golpe podría ir a más y no hay que correr riesgos ahora que se entra en la parte decisiva de la temporada. El central catalán no iba a jugar el partido de vuelta ante la selección de Ronald Koeman, así es que la mejor decisión fue la que se tomó. Regreso a Barcelona, descanso y a ponerse en manos de los fisios del club para poder estar disponible para Hansi Flick en los próximos partidos.