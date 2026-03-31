La frustración de Roony Bardghji en el Barça

Este era un año, por encima de todo, de aprendizaje para Roony Bardghji. El sueco aterrizaba en verano procedente del Copenhague con tan solo 19 años y se ganaba tener ficha del primer equipo del Barça. Un hecho reseñable ya de por si. A Hansi Flick le convenció lo que vio en los entrenamientos de pretemporada del escandinavo y decidió contar con él para su selecto roster de la temporada 2025/26.

La ilusión del extremo tenía un pequeño asterisco: iba a doblar la posición junto a un tal Lamine Yamal. El astro de Rocafonda, seguramente el jugador franquicia del equipo, estrella indiscutible y el agente más determinante del conjunto azulgrana, era indiscutible. Y Roony era consciente de que los minutos no iban a a abundar con un Lamine haciendo tapón por delante. Y que debía aprovechar y exprimir al máximo cualquier pequeña oportunidad. A sus 18 años, el atacante mataronense quiere jugarlo todo. Flick intenta dosificar un poco ese ímpetu, pero esta temporada no han sobrado los partidos en los que se ha podido permitir dar descansos a Lamine.

Apenas 615' de juego

El resultado ha sido que a finales del mes de marzo Bardghji apenas acumula 615 minutos de juego y una tendencia que va claramente a la baja a medida que ha ido avanzando el curso. Tan solo Christensen y Gavi (ambos con lesiones importantes) han participado menos que el futbolista nacido en Kuwait. Hasta ahora habíamos destacado y elogiado el hecho de que, pese a contar poquísimo, estaba teniendo una actitud magnífica. Una esponja, sin bajar un ápice la intensidad en los entrenamientos.

Lewandowski o Bardghji, solo uno irá al Mundial / Valentí Enrich

Flick no había dudado en alabar su actitud y ponerlo como ejemplo. Pero parece que la paciencia de Roony ha llegado a un límite o así lo atestiguan sus palabras en la concentración de la selección sueca: “La verdad es que hasta este momento he tenido poco tiempo de juego. Tengo paciencia pero, sinceramente, pienso que merecía jugar más”. Matizó un poco, pero sin esconder su descontento: “Cien por cien no estoy contento, pero esto es el fútbol. Respeto al máximo a los que están en la plantilla desde hace tiempo, son mis compañeros de equipo. Sé lo que puedo hacer, tengo mucha confianza en mí mismo”.

Vivir a la sombra de Lamine

Debe ser frustrante vivir a la sombra de Lamine Yamal. Primero, porque ves que es incluso más joven que tú y que tiene muchísimos años de fútbol por delante para continuar marcando diferencias. Segundo, porque se lesiona poco y quiere jugarlo todo. Y no es sencillo frenarlo. Pese a ello, en el club sorprendió un poco esa reacción de Roony porque, como decíamos, había tenido hasta ahora una actitud impecable. Se cuenta con él para el futuro y se le considera un activo. Veremos si este verano hay movimiento y se decide apostar por una cesión para que tenga minutos de calidad.