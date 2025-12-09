Freno al Eintracht y mano dura para sus seguidores

Después de las dos experiencias sufridas en los partidos contra el Eintracht de Frankfurt, el club azulgrana debería tomar medidas para evitar que los seguidores alemanes vuelvan a entrar al Camp Nou. Si en un futuro se produce otro enfrentamiento entre azulgranas y blancos, el Barça ya tiene suficientes argumentos para prohibirle la entrada a sus seguidores.

¿Que la UEFA te obliga a tener unas entradas reservadas para la afición adversaria? De la misma manera que ellos son capaces de inventarse soluciones inéditas para obtener entradas en una zona que no les pertocan o que se presentan, como hicieron ayer, en la oficina de la OAB para hacerse socios del Barça con la única idea de obtener esas entradas que le son negadas, el Barça también puede, y debería, buscar alternativas para frenar a la invasión de estos seguidores.

La mayoría que entró en el Camp Nou estaban encerrados en el gallinero, detrás de una pantalla protectora y, pese a ello, se hartaron de lanzar cervezas a los seguidores azulgranas que estaban en la gradería inferior. Iban cayendo cervezas como si nada. Sin que los servicios de seguridad pudieran hacer mucho.

Bastantes de ellos unos impresentables que no merecen volver y el Barça debe dar un paso adelante. Ha dado este paso al evitar que estuvieran a sus anchas por el Camp Nou, como ocurrió hace unas temporadas, mezclados entre la afición azulgrana, y ahora toca hacer algo más.

Con incidentes en las gradas y en el césped porque el partido empezó con un susto para el Barcelona. Con tanta gente encerrada atrás, al Barça le costó mucho, mucho, darle la vuelta al partido pero dos fogonazos de Koundé acabaron convirtiendo al francés como el héroe inesperado. El central, o lateral, estuvo atento a los centros diagonales de Rashford y Lamine y remontó un resultado adverso para llevarse una victoria que le permite seguir soñando con la idea de clasificarse en el Top-8, que le evitaría jugar una ronda eliminatoria. En todo caso, sigue la racha del equipo de Flick, que parece haber encontrado el pulso de la pasada temporada. La confianza es plena desde su regreso al Camp Nou con un pleno de 4 de 4.