Frenkie, el mutante

Frenkie de Jong no era eso. O eso creíamos. No era ADN Barça. Demasiadas transiciones, demasiados toques, demasiado yo antes que nosotros. No era tiqui-taca, no era pausa, no era tempo. Era otra cosa: un jugador excelente, sí, pero fuera de lugar. Y luego estaba lo demás: la desconexión, el lenguaje corporal, la displicencia demasiadas veces, esa idea —quizá injusta— de que no iba del todo con él.

Y estaba el sueldo. Un salario desmesurado. No por culpa suya, pero imposible de ignorar. El comparativo dolía, su distancia también, la implicación más. Parecía más interesado en Barcelona que en el Barça. Durante años, Frenkie fue una promesa atrapada entre el Ajax y el Barça, ese puente que no siempre funcionó. Le vi reinar en una semifinal de Champions, abrir en canal al Tottenham de Pochettino, quebrar a los ingleses él solito, entre sistemas que no eran sistema. Y luego aterrizó en un Barça en reconstrucción permanente, un Barça que no supo dónde ponerle ni cómo leerle.

No tuvo valedor. Sin Cruyff, sin relato, sin padrinos, sin ese genio que te explica cuando el entorno no te entiende. Pasaron los años, pasaron los entrenadores, y nunca se fueron las dudas. Frenkie era exquisito, sí, pero a ratos parecía absorto. Era un lujo caro sin etiqueta clara. No era Busi, no era Xavi, no era Iniesta. Y como aquí a veces se exige ser alguien del álbum, se le miraba con lupa y se le juzgaba con nostalgia.

Hasta que llegó Flick y le puso un mapa. Una idea clara del jugador, un rol definido: verticalidad, orden, intensidad. Y Frenkie mutó. No con fuegos artificiales, sino desde dentro. Menos conducción innecesaria, más conducción útil; menos tocar por tocar, más tocar para herir; más primer toque, más lectura, más colmillo. Sigue necesitando balón, claro, porque vive de eso, pero ahora el balón le sirve al equipo y no al espejo. Ya no juega para gustarse: juega para ganar.

Se le ve en lo pequeño. Presión tras pérdida, robos, coberturas, llegadas. Acciones. El otro día salvó a Cancelo y después a Koundé: cosas que no salen en el highlight pero cambian un partido. Y cuando un talento empieza a competir de verdad, pasa a otro nivel. Frenkie ahora aparece donde duele, se ofrece cuando quema, corre cuando toca correr, manda cuando hay que mandar. No es un cuatro, ni un seis, ni un ocho. Pero por fin es Frenkie.

La ironía es preciosa: el jugador que parecía menos Barça es el que mejor ha entendido el nuevo Barça. No por ADN, sino por decodificación del entrenador. Por adaptación. Porque el fútbol no va de esencias eternas: va de leer el contexto y responder. Y Frenkie ha respondido. Tarde, quizá. Pero a tiempo. Hoy ya no es una promesa cara: es un jugador diferencial en construcción. Y eso, en un Barça joven que necesita adultos sin impostura, es oro. Nos viene bien. Le necesitamos.