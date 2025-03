Frenkie de Jong, renovado

Champions

Todo aficionado culé vigila con una garra más afilada a ciertos jugadores que otros, ya sea merecidamente o por tic y manía. Este es el caso de Frenkie de Jong, quien, tras varias temporadas sin mostrar nivel, ve cómo cualquier error que cometa pesa el doble o el triple que el de sus compañeros. Nada tiene que ver con su salario, si cobrará la mitad, la crítica despiadada que ha sufrido hubiese sido la misma, porque al final, lo importante, es el rendimiento en el campo. El caso del holandés es el ejemplo perfecto para explicar lo que le está ocurriendo a este equipo, que prácticamente con la misma plantilla que el año anterior, está jugando a un fútbol infinitamente mejor.

Por muy bueno que sea alguien, si el entorno no acompaña y quien gestiona las piezas no sabe cómo hacerlo, es imposible que reluzca sus aptitudes y calidad. ¿Acaso la temporada pasada muchos no hubiésemos renovado media plantilla? La respuesta la tenemos en las columnas deportivas, en la opinión pública vertida en redes y en el recuerdo de las conversaciones entre amigos. Y la respuesta es sí. Este equipo, si fuese por los culés, se hubiese quedado con cuatro o cinco de sus componentes: hasta el mejor de todos, Raphinha, hoy viviría lejos de Barcelona.

El fútbol tiene estas cosas, que una misma plantilla puede mostrar el día y la noche dependiendo del entrenador, del estado anímico y de factores un tanto ambiguos como la suerte. Pero como ni tú –querido lector– ni yo somos los que decidimos –gracias a Dios–, los que sí saben de esto o los que deberían saber por el cargo que ostentan, han sabido leer a la perfección las necesidades de un equipo poco moldeable por la situación económica del club.

Perform

Todo pasa por la confianza de la junta directiva en un alemán llamado Hansi Flick, que, a pesar de llegar con la mirada recelosa de los aficionados, se ha ganado el amor eterno de los culés con pocas palabras y muchos hechos.

Un De Jong renacido

Volviendo a Frenkie, el holandés renacido y renovado, finalmente está demostrando su calidad con un juego a veces poco agraciado y de pocos highlights pero primordial para este equipo. Estos últimos partidos han sido sublimes, tanto con como sin pelota, llegando a una simbiosis excelsa con el mejor centrocampista del mundo: Pedri.

Champions

Se entienden y se complementan con maestría, y esto lo celebra todo el equipo: la defensa respira más tranquila y la delantera se puede permitir el lujo de escaparse por el hueco más inverosímil sabiendo que con estos dos genios, la pelota le llegará al pie. Lo mejor de todo es que, en el banquillo, tenemos a otro maestro: Casadó, quien en muchos de los partidos que están por venir será pieza clave para el éxito blaugrana.

Hansi ha encontrado la balanza perfecta de todos y cada uno de los jugadores del Barça, y los aficionados culés, esos que hace unos meses hubiéramos echado a medio equipo, lo celebramos y lo disfrutamos como hacía mucho que no ocurría. Se gane algún título o no, ver a este equipo es una alegría para el alma. A por todo.