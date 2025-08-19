Fragmentos de raro inicio

La acción que supuso la expulsión de Muriqi / Dani Barbeito

Que el campeón de Liga debute en sábado a las siete y media suena a extraña pachanga veraniega. Casi mismo huso horario y misma latitud que Girona, por tanto, mismo calor y nadie dijo ni mu. Un partido que se convirtió en muy raro a los veinte minutos. Insólito segundo gol del Barça en un partido de competición. Si se lo dan al Madrid, la liamos. Lipotimia, con teatro incluido del central del Mallorca, que tiene un largo historial competitivo en esas y otras habilidades, y el Barça marca, con el supuestamente lesionado a menos de cinco metros, gracias a que el árbitro no actúa, a pesar de que lo debería haber hecho.

Situación tan sorprendente que, incluso, los jugadores no saben si es gol o no, y cuando se lo ratifican, de la extrañeza y la incomodidad, casi ni lo celebran. En benjamines esa jugada se soluciona dejando marcar al equipo rival un gol, tras reanudar el partido del centro del campo, tras una orden desde el banquillo. Cuando el fútbol es profesional, los valores competitivos son otros, vengas o no de La Masia.

Partido extraño a partir de ese momento. Por si con ese pseudo gol no era suficiente, dos jugadores mallorquines se autoexpulsaron antes de la media parte para incrementar el enrarecimiento de la grada. Jugar once contra nueve es chocante y cuesta adaptarse a tal superioridad. El trencilla finiquitó el partido con la inestimable ayuda de ambos contendientes. A partir de ese momento, la contienda deambuló como si fuera el tercer y cuarto puesto de un trofeo Carranza. Soporífero encuentro, sin ritmo, ni fútbol.

Mala segunda parte que solo sirvió para seguir dudando de la potencial aportación de Rashford, que ya dejó detalles de calidad en una jugada a puerta vacía en el Gamper. Repito, sigo teniendo la intuición que es una versión inglesa de Ansu Fati: ambos pudieron ser y no son. Por 14 millones, cuando pasamos estas penurias para cuadrar el margen salarial, me da la sensación de que con el inglés estamos quemando dinero, aunque Deco sabe más de fútbol y del mercado que yo.

No es inusual el carácter competitivo de Lamine, cuando le chulean, se agranda y marca. Fuera del campo seguimos igual: El Barça dejó fuera de la expedición a tres jugadores por no poderlos inscribir. Ni lo ahorrado con la marcha de Íñigo Martínez, ni con el dinerillo más que dudoso de la República del Congo y el aval de la directiva, que ahora sí que tiene capital para avalar, nos da para inscribir a toda la plantilla.

Sobrevivir a la improvisación es la estrategia que se ha instalado en los despachos de Arístides Mayol, añadan la actitud altiva de ir de sobrados en todo (somos líderes en Youtube, un día les hablo de eso). Eso sí, ante cualquier crítica a la actual directiva, las hordas de mamporreros organizados acribillan en redes sociales al ínclito que publica lo que no gusta. Lo que creó fraudulentamente Bartomeu, se ha institucionalizado para evitar cualquier debate del barcelonismo, adelante señores. Todo muy raro.