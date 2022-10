Fracaso, decepción o realidad

Segundo año consecutivo cayendo en la liguilla de la Champions. Algo que en la era de Messi, por cierto, no ocurrió nunca. Por poner las cosas en contexto.

El Barcelona ha perdido presencia en la máxima competición continental y cada vez lo hace antes. Primero era en las semifinales, luego empezó a ser en Cuartos, hace poco ya te eliminaba el PSG en los primeros cruces de octavos. El año pasado en la última jornada de la liguilla. Y esta temporada casi en la cuarta jornada estaba fuera, pues antes de jugar la penúltima, ya no tenía casi opciones.

No volveremos a escuchar la sintonía de la Champions en el Camp Nou este año. Es una cruda realidad. Tendremos que aceptarlo. Cada uno lo verá o catalogará de una manera.

Es un FRACASO : A muchos les gusta tildar y definir una eliminación antes de tiempo con esta palabra. Son quizás los mas negativos o críticos. Los más rotundos. Creen que por historia el Barcelona debe estar siempre y en un objetivo de mínimos en los Cuatros de la Champions. No entienden que esto es una competición y que no todos ganan. El sorteo le deparó al Barcelona un grupo de la muerte. El peor tercero que le podía tocar, el Inter. El polémico arbitraje en San Siro con el gol anulado a Ansu o las manos de Dumfries pudieron cambiar el rumbo. Pero están muy lejos de lo que creen debería ser el Barcelona en Europa. Y tienen parte de razón.

Es una DECEPCIÓN : Si, porque el Barça tiene el potencial suficiente como para haber ganado el mano a mano, si excluimos ahora mismo al Bayern, ante los italianos y los gravísimos errores cometidos en la segunda parte en el Camp Nou ante los neriazzurri son imperdonables. Impropios de la élite europea, y eso se paga muy caro. Igual que se paga caro perdonar tantas ocasiones de gol como se fallaron en la primera parte en Múnich. Para muchos es una decepción pero el equipo empieza dar síntomas reconstrucción y por algo se empieza. No es la sensación de impotencia que se sintió en casa ante el Benfica con aquel triste empate a cero que condenó a la eliminación a los blaugranas.

Es la REALIDAD: me niego a pensar que esta es la auténtica realidad de la actual plantilla del Barcelona. No. Un equipo que tiene a Lewandowski, Dembelé, De Jong, Pedri, Gavi, Stegen..no puede quedar eliminado a las primeras de cambio.

Es verdad que quizás hemos vendido mucho optimismo o euforia ante un equipo que está aún en construcción, pero eso es una cosa, creer que se puede ganar la Champions League, y otra, la realidad, mas cercana al Barça, es que no sea capaz, siquiera de pasar de la liguilla y no esté entre los dieciséis mejores equipos de Europa. Esa no es la realidad del Barcelona. Tampoco.

Sírvanse ustedes mismos. Para mi es una enorme decepción, no lo puedo negar. Siempre nos quedará Budapest 2023. Siempre nos quedará la Europa League, si no aparece ningún Eintracht.