La Fórmula E pincha como ensayo para la F1 en Madrid

Parecía un congreso mundial de “Cayetanos”, o una concentración de la selección femenina de baloncesto, porque era difícil encontrar ninguna chica que midiera menos de 1.80 en las zonas más VIP del Jarama. El histórico circuito de la carretera de Burgos volvió a acoger muchos años después una carrera de primer nivel. Y teniendo en cuenta lo mucho que le debe el mundo del motor español a ese escenario esto siempre es “motivo de orgullo y satisfacción”.

Por ello, a la pista de San Sebastián de los Reyes acudieron Felipe VI, Isabel Díaz Ayuso, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y otros representantes institucionales. Incluso José María Aznar y su esposa, Ana Botella, que fueron los suegros del creador de este campeonato eléctrico de la Fórmula E, Alejandro Agag.

También hubo centenares de influencers, actores, actrices y modelos, y famosos, famosetes, y famosillos de diverso calibre diluidos en un tsunami de cantantes y cantamañanas varios zascandileando en un mar de gomina.

Y, por supuesto, y lo más importante: alrededor de 30.000 aficionados cuya ilusión merecía mejor trato del que la organización les dispensó.

La prueba fue francamente entretenida, aunque con un programa de competición demasiado corto para las expectativas depositadas en una carrera que durante toda la semana se vivió de manera intensa con diversos actos programados en el corazón de la capital. Nada que objetar, todo lo contrario, a la exhaustiva promoción que se realizó, incluso a pesar de la pátina de rendimiento político que algunos quisieron (y consiguieron) sacar del evento deportivo.

El trazado del Jarama siempre ha sido una maravilla, aunque esta vez por necesidades de la gestión de la autonomía de los coches Gen-3 se afeó un poco con una chicane que embrutecía el inicio de la recta principal. El RACE ha hecho un trabajo magnífico con la actualización de sus instalaciones, pero los accesos siguen siendo su principal talón de Aquiles.

La logística de la movilidad fue un desastre durante todo el fin de semana, agravada por la lluvia que cayó el viernes y a primera hora de la mañana del sábado, pero sobre todo por lo que pareció un desconcierto y una improvisación continua en medio de un caos circulatorio donde casi nadie parecía saber qué hacer.

Desde el RACE se adaptaron algunos aparcamientos externos para paliar la falta de espacio en el interior del circuito, pero la mala señalización de los accesos y la escasa formación recibida por quienes los custodiaban agravaron el desconcierto. La enorme cantidad de autoridades presentes en la carrera del sábado, y las restricciones de movilidad causadas por sus necesidades de movilidad y seguridad tampoco ayudaron a la fluidez en los accesos.

Pese a todo ello, el balance del paso de la Fórmula-e por Madrid ha sido positivo, pero ha dejado algunas enseñanzas de cara al GP de F1 de septiembre para tener en cuenta. La organización de la esperadísima carrera, y el escenario donde se desarrollará son otros. Pero si esta vez el cacao que se montó de puertas a fuera del circuito fue considerable, no quiero llegarme a imaginar qué puede suceder en el primer evento del que busca ser el “Miami de Europa” si no se toman las medidas necesarias.

Seat / seat

Si en el Jarama hubo una cantidad enorme de desplazamientos que requirieron de cortes de tráfico y bloqueos de cruces que se sumaron al desaguisado rodante, prepárense porque para la carrera de F1 la cosa puede dispararse hasta límites insospechados con el mogollón de coches oficiales que se avecina.

La F1 no tiene nada que ver con la Fórmula-E pese a que en la actualidad su pasión por “lo eléctrico” parece unirles más que nunca. La dimensión de la primera es tan grande que, precisamente por eso, no podría llevarse en la actualidad al Jarama. Lo hemos visto con la Fórmula-e, esplendida pero mucho menos demandante. Y es precisamente por ello, por lo que hay que tener muy en cuenta lo que ha pasado este fin de semana de carreras en Madrid para que no suceda en septiembre.