La fórmula mágica de Flick: físico + talento + hambre

Raphinha y Hansi Flick abrazándose durante el FC Barcelona - Real Sociedad / Javi Ferrándiz

En el mundo del fútbol no hay inventos revolucionarios ni milagros. Los resultados son una consecuencia del trabajo, la disciplina y el nivel de los jugadores. El mérito está en los entrenadores que sacan el máximo rendimiento a su equipo. En esta línea, el Barça está viviendo una experiencia fantástica. Hansi Flick se ha convertido en la piedra filosofal del club, simboliza el querer es poder. Se trata de un técnico sensato que desarrolla un trabajo extraordinario.

No es un elogio, es una verdad contrastada. No en vano, Hansi supera todas las expectativas y alimenta grandes ilusiones. Y lo hace con discreción, eficacia y buen rollo. Se ha ganado la confianza de los jugadores, genera simpatías entre los aficionados y se lleva bien con la prensa. Pasa del entorno y de las críticas, es la antítesis del crack. No se deja influenciar por el cruyffismo ni se mira en el espejo del guardiolismo.

Analizando su carácter, su forma de trabajar y su visión futbolística, llegamos a la conclusión de que tiene personalidad propia, un estilo de juego en el que prioriza la velocidad, la presión y la actitud. No es técnico de grandes palabras ni de tácticas sofisticadas. La fórmula de Flick la podemos resumir en tres conceptos básicos: Físico + talento + hambre.

FÍSICO

En el fútbol actual la resistencia y la explosividad son determinantes. El juego ha evolucionado mucho en los últimos años y la intensidad física es el punto de partida. Los chalecos con dispositivos GPS demuestran que los jugadores, según su ocupación en el campo, corren entre 9 y 12 kilómetros y los partidos como mínimo duran 95 minutos.

Flick es exigente en este terreno y dosifica bien las fuerzas con los cinco cambios posibles. Para el técnico alemán la entrega total es innegociable, te llames como te llames. El mejor ejemplo es el revalorizado Raphinha, un delantero goleador que corre tanto o más que los centrocampistas.

TALENTO

Las características que distinguen a los jugadores talentosos son la intuición en leer el juego, la capacidad de improvisación y la creatividad, hacer lo que otros no hacen. Los jóvenes que suben de La Masia tienen la ventaja de que vienen bien formados, han pasado muchos filtros y solo llegan los mejores.

En este sentido, Flick se beneficia de una gran generación capitaneada por Lamine, Pedri y Cubarsí que marcan diferencias. Tener talento en la cantera es una ventaja diferencial que ha sorprendido al propio técnico germano.

HAMBRE

Del Barça que ganó la última Champions en Berlín el 2015, solo queda Ter Stegen. Así se explica el hambre de títulos que tiene la plantilla, en especial los jóvenes que sueñan levantar más de una copa esta temporada.

Este es un factor que juega a favor de Flick, una plantilla con ambición positiva. Saben que su futuro depende de los campeonatos que ganen. Títulos son renovaciones y contratos millonarios.