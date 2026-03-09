Font planta cara a Laporta en un debate embarrado por las acusaciones de mentira

Laporta y Font, los dos candidatos a la presidencia del Barça en 2026 / Gorka Urresola

Joan Laporta acusó a Víctor Font de mentiroso, elitista, demagogo, tecnócrata, inexperto y de aspirar a la presidencia por ambición personal. Font, menos prolijo en los calificativos, se mostró igual o incluso más agresivo que el presidente saliente. Le reprochó engaños constantes, la falta de propuestas, confundir al club con su propia figura y hasta dedicar más tiempo a cocinar macarrones que a explicar su proyecto.

Todo ello ocurrió en el primer cara a cara organizado por el grupo Godó, un debate en el que Alejandro Echevarría, asesor de Laporta, acaparó casi tanto protagonismo como Messi, Flick, Deco o la propia plantilla. El encuentro, además, estuvo marcado por las duras declaraciones de Xavi Hernández al periodista Joanjo Pallàs, que volvieron a poner de relieve una evidencia incómoda: la fractura del barcelonismo sigue tan viva como siempre.

Font y Laporta representan dos estilos opuestos. No coinciden ni en las formas, ni en el fondo, ni en el modelo de club. Cuando uno defendía una idea, el otro respondía con la contraria, sin espacio alguno para los matices.

Laporta se mostró especialmente duro con Xavi, hasta el punto de dejar entrever una nueva enemistad. Font aprovechó ese escenario para ganar terreno. El resultado fue un cóctel de más división, más polémica y más ruido, una deriva que en Madrid observarán con evidente satisfacción.

En el terreno de la insinuación, Font logró incomodar a Laporta, aunque el exmandatario supo contenerse y no perder del todo los nervios.

En resumen, Laporta se mantuvo fiel a su estilo, mientras Font plantó cara en una versión más competitiva que en anteriores apariciones. Sin embargo, el debate giró mucho más en torno a las mentiras de uno y de otro que en propuestas concretas. Pues eso, que hubo debate, pero no hubo ganador. De momento, pierde el Barça.