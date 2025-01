Font planta cara a Laporta

Victor Font, excandidato a la presidencia del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

El socio del Barça y candidato a las últimas elecciones, Víctor Font, ha sido el primer miembro de la oposición que ha contestado al presidente Laporta tras su dura comparecencia. Lo hizo en los micrófonos de Jordi Basté y se mostró más contundente que nunca. Por primera vez, el tono de Font estuvo a la altura del de Laporta, aunque, eso sí, con formas diferentes. ‘El Laporta del 2003 estaría pidiendo la dimisión del actual’, afirmó con firmeza Font, argumentando la falta de transparencia de los actuales dirigentes, la lamentable agresividad mostrada por el presidente y, a la vez, sembró sospechas sobre el fichaje de Vitor Roque o la comisión de 50 millones que se ha llevado el mediador del contrato con Nike, Darren Dein.

O sea, que Víctor Font se erigió ayer como el jefe de la oposición y el único socio dispuesto a plantar cara públicamente al presidente del Barça. Es muy posible, bueno, seguro, que, a Laporta, las palabras de Font le hayan entrado por un oído y salido por otro, pero es bueno para el club que los gestores se sientan fiscalizados por sus propios consocios además de la prensa.

No obstante, por mucho que Font insista, Laporta no dimitirá y por mucho que Font presione, tampoco presentará una moción de censura. Sin embargo, el candidato, a diferencia de otras ocasiones, se mostró listo para la confrontación. Como siempre, la pelotita tendrá la última palabra, pero es bueno para la institución que empiece a debatirse el modelo de gestión del club. El actual, el presidencialista, el estilo Florentino, no funciona en Can Barça. La prueba son los diez últimos años. Eso no quita que Laporta se lleve todos los méritos en otros menesteres y en especial el de la gestión deportiva. Él fichó a Flick y él ha tenido la valentía de empezar la construcción de un nuevo estadio. Por eso, las declaraciones de Font deberían hacerle reflexionar y no tratarlas con indiferencia. Quizás le haya salido un rival de verdad.