Florentino y Xabi Alonso, en manos de Guardiola

Xabi Alonso fue un gran futbolista y, posteriormente, en Alemania, demostró ser un buen técnico. Ganar la Bundesliga con un equipo que no sea el Bayern no está al alcance de cualquiera. Sin embargo, en el Madrid cometió un grave error de libro en un vestuario plagado de estrellas. Un entrenador no puede dejarse humillar por alguno de sus futbolistas por muy estrella que este sea o se considere. En el Clásico disputado en el Bernabéu, Vinicius señaló a Alonso cuando este le sustituyó ante millones de telespectadores y esa falta de respeto no tuvo consecuencias públicas.

Allí empezó todo. Desde entonces, los resultados del Madrid han ido a menos hasta plantarse a cuatro puntos del Barça, pero lo más grave es que ha perdido el control del vestuario. Y, claro, ahora Xabi Alonso está en manos de los resultados y de un presidente que también ejerce de director deportivo. Así que Florentino no tendrá ningún reparo en echarle antes de que la crítica ascienda al palco.

Corren malos tiempos en la Casa Blanca en la víspera del choque ante el Manchester City. Un partido que puede sentenciar a Xabi Alonso. Y es que perder ante Pep Guardiola es casi como perder contra el Barça.

Mientras, los azulgranas no pueden dormirse hoy ante el Eintracht si quiere seguir optando a pasar a la segunda ronda de la Champions sin tener que transitar por la repesca. De cualquier manera, visto el rendimiento de los últimos partidos, los de Hansi Flick no deberían tener demasiados problemas con un equipo que está a 16 puntos del líder de la Bundesliga. O sea, del Bayern.

El propio Gerard Piqué, en una entrevista en exclusiva al programa Moeve Fútbol Zone que hoy publica SPORT, ha vaticinado que el Barça es candidato a todo en España y en Europa. “Más temprano que tarde, este equipo acabará ganando la Champions”. Palabra de Piqué.