Florentino vuelve a sacar la chequera

Confieso que nunca había visto Horizonte. De hecho, cuando encendí la televisión pensé que iba a encontrarme con Cuarto Milenio y sus misterios paranormales. Me equivoqué. El fenómeno inexplicable de la noche no eran los ovnis ni las psicofonías, sino la política española vista desde la mesa de Iker Jiménez.

La velada arrancó con la confirmación de la presencia de Florentino Pérez. Iker explicó que el presidente del Real Madrid es un fiel seguidor del programa, un dato que ayudó a entender por qué, tras casi una hora de tertulia política y varios minutos de publicidad, apareció como la gran estrella invitada.

Florentino entró en escena con la tranquilidad de quien lleva décadas acostumbrado a mandar. Incluso protagonizó un pequeño desliz al corregir a Iker sobre si debía tratarle de tú o de usted. Después llegaron las frases de titular, las referencias a sus éxitos, los reproches a quienes, según él, dañaron al club y las explicaciones sobre los asuntos que más ruido generan alrededor del Madrid. Lo cierto es que resulta difícil discutir el balance de Florentino.

Ha transformado el club y ha acumulado éxitos deportivos y económicos. Sin embargo, también da la impresión de que empieza a mirar demasiado hacia el retrovisor. Cuando uno recurre a Mourinho como gran solución para el futuro, quizá está demostrando que las ideas nuevas escasean. Y cuando habla desde una evidente sensación de superioridad, corre el riesgo de parecer más preocupado por reafirmar su legado que por construir el siguiente capítulo.

Eso sí, dejó un par de titulares para alimentar el debate. Anunció el fichaje de Denzel Dumfries y avanzó una futura oferta millonaria de 150 millones por un delantero europeo. Incluso se equivocó al intentar dar una pista sobre su destino al afirmar que era de la Premier y luego que no. Por si quieren saberlo, se trata de Vitinha del PSG. Veremos si el próximo martes cumple con su promesa… Y así terminó la noche: entre exclusivas, rectificaciones y Florentino Pérez ocupando el papel que mejor domina. El de protagonista.