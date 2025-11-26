Florentino tendrá que elegir

El madridismo atraviesa un momento de división. La tensión entre Xabi Alonso y algunos jugadores, con Vinicius a la cabeza, ha provocado que muchos aficionados del club (y gente que trabaja dentro de él) tenga que tomar partido y posicionarse en el barco de uno u otro.

Los que están con el brasileño afirman que el nuevo entrenador ha tenido un trato muy injusto con el futbolista, relegando a un jugador que fue candidato al Balón de Oro a un segundo plano con el afán de potenciar a Kylian Mbappé, que sobre el césped responde con números, pero cuyo entendimiento futbolístico con Vinicius sigue muy lejos de ser el ideal.

Los defensores del internacional con Brasil no entienden las suplencias del jugador en ciertos partidos, mientras Mbappé todavía no sabe lo que es empezar un partido desde el banquillo esta temporada. Y no, no se trata de que Xabi Alonso no tenga alternativas. Hace solo unos meses, Endrick estaba considerado como uno de los delanteros más prometedores del panorama mundial, mientras que la irrupción de Gonzalo García superó las expectativas. A día de hoy, ambos están defenestrados y el brasileño saldrá en enero dirección Francia, salvo sorpresa mayúscula.

Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, recibe una instrucción de Xabi Alonso, en el partido de Liga contra el Rayo. / MARISCAL / EFE

Tanto el club como el técnico parecen haber elegido a su estrella y esta tiene pasado parisino. Vinicius, que durante un tiempo no tan lejano fue el mejor del equipo, ve ahora como casi por imposición han colocado a otro por encima, también en la escala salarial. En el otro bando se encuentran los guerreros de Xabi Alonso, esos que piensan que lo que le hacía falta a esta plantilla era un golpe de timón y algo de mano dura, especialmente tras un curso decepcionante a las órdenes de Carlo Ancelotti.

Dentro de ese grupo, muchos son los que piensan que los jugadores han cogido excesivo poder dentro del vestuario y que aceptar ciertas peticiones o incluso el cese de Xabi Alonso sería perder el rumbo y alimentar unos egos muy difíciles de parar en este punto. En definitiva, el ex entrenador del Bayer Leverkusen es visto como el antídoto de las ‘estrellitas’ y el que debe enderezar la carrera de algunos jugadores cuyas nivel actual está muy lejos del que prometían hace solo unos años.

Florentino Pérez, en la presentación de Xabi Alonso / EFE

En medio de esta lucha, las miradas se centran ahora en Florentino Pérez. Desde el club se transmite todavía confianza en que jugador y entrenador puedan solucionar sus problemas, encauzando la temporada y evitando problemas mayores, como los que ahora se avistan con las negociaciones para la renovación de Vinicius. Por lo que hemos visto a lo largo de su historia como dirigente del conjunto blanco, Florentino siempre ha sido más de jugadores que de entrenadores.

Sus proyectos siempre se han basado en construir un equipo de estrellas, en tener a los mejores del mundo en una misma plantilla y no tanto en estructurar un plan maestro en torno a la figura de un técnico. El que más poder cogió en este sentido fue José Mourinho, en parte por la situación de necesidad que tenía el club ante el aplastante nivel del Barça en aquellos años.

Si la situación no se arregla, Florentino se verá en una tesitura complicada y no le quedará más remedio que tomar partido en el asunto y elegir bando. En este punto, es inevitable recordar la frase del presidente del equipo blanco al final de su anterior etapa, afirmando que había “maleducado a los jugadores”.