Florentino teme a La Masia

Florentino salió a hacer el ridículo atacando a la prensa, convocando elecciones y repartiendo carnets de madridistas entre quienes le hacían y le siguen haciendo la pelota, en general por miedo al poder; otros lo hacen porque viven arrodillados. Aquella rueda de prensa, de la que nunca más se supo y descansa moribunda en una carpeta guardada en los cajones de los despachos de quienes mandan en los medios madrileños, supuso ver al verdadero Pérez, el de los audios de los tolilis, los anormales, los estafadores, los imbéciles y los un poquito subnormales. Lo cierto es que el eterno presidente blanco apareció despojado de sus filtros habituales y eso siempre se agradece. De hecho, es muy probable que nunca vuelva a hacerlo.

Florentino ganó las elecciones a la presidencia del Real Madrid / SPORT.es

Florentino siempre se ha expresado mejor bajo la luz tenue de un despacho o a través de terceros que obran de arcángeles que esparcen su divino relato, tan divino como interesado y despótico. La cuestión es que el Ser Superior vuelve a ser Superior y obra como tal. Se ha gastado ya, en los dos últimos veranos, un total de 242,5 millones de euros, según Transfermarkt, que pueden convertirse en 362,5 si se confirman los 120 millones por Diomandé. Una auténtica barbaridad que es la respuesta al miedo a una tercera temporada en blanco. Florentino, que se ha pasado toda su vida comprando todo aquello que podía ser comprado con dinero, entiende que la única forma de vencer al proyecto de Hansi Flick es gastándose la pasta (ojo, tan cierto es que el Bernabéu factura más como que sus ingresos por márqueting han caído un 20% y se venden muchas menos camisetas;‘no títulos, no party’).

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, durante un partido con el Barça / SPORT / Gorka Urresola Elvira

Sigue existiendo en el mundo demasiada gente que cree que todo tiene un precio y esa es, precisamente, la gran victoria del Futbol Club Barcelona y su proyecto ‘Masiánico’ (por supuesto no mesiánico y, lamentablemente, no ‘Messiánico’). La Masia no tiene precio porque no se mide en euros ni, de hecho, supone ningún activo a nivel contable;se trata de una idea, de un credo, de una fe inquebrantable en el trabajo colectivo. La Masia es la extensión de ese carácter y personalidad catalanas que dieron vida a la sardana y als ‘castellers’. Esa institución, que debería ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como la Patum, por la UNESCO, es lo que obliga al Real Madrid a gastarse lo que su fiscalidad hecha a medida le permita para evitar un tercer año en blanco. Florentino Pérez es consciente de que no volver a ganar es firmar su última e irreconducible derrota.