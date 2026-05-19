Florentino teme que mañana todavía sea peor

Florentino Pérez sabe que está en el peor momento de su larga presidencia y que no tiene demasiadas posibilidades de reacción. El equipo está destrozado y pide a gritos una renovación a fondo para la que se necesita un dinero del que no dispone, sus estrellas están peleadas y ningún entrenador incuestionable le quiere ayudar. Sólo Mourinho, que lleva años lejos de la élite apurando un prestigio del que apenas queda nada, se aviene a disparar su última bala en un Madrid en decadencia.

Florentino también sabe que en los círculos de poder de Madrid hay movimientos para sacarle de la poltrona. Así que ha decidido anticiparse a la jugada y convocar unas elecciones que, más adelante y de seguir el equipo así, tendría muchas posibilidades de perder. Y a toda prisa se ha inventado una campaña en su contra y se ha presentado como el salvador de la esencia del socio. Con malas formas y penosa puesta en escena, pero eso es lo que menos le importa.

Lo que de verdad le importa es que adelantando las elecciones, se asegura pillar con el pie cambiado a Enrique Riquelme y, caso de llegar a las urnas, seguramente ganar por las mil ventajas estatutarias que se ha ido concediendo y porque es posible que todavía tenga crédito ante los socios. Eso hoy, porque con uno o dos años más en blanco, la situación sería irrespirable y la derrota, segura. Y como necesita dejarlo todo atado y bien atado, el sucesor, la reforma y el encaje legal para que parezca que el socio seguiría siendo el dueño, aunque no lo fuera, los conciertos y unas cuentas maquilladas, necesita que le den tiempo. Ya mismo, que mañana aún puede ser peor.