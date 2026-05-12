Un Florentino soberbio, provocador y faltón se proclama el mejor del mundo en una comparecencia esperpéntica

Fiel a su traje y corbata azul marino, Florentino Pérez compareció con un mensaje claro: convocará elecciones, volverá a presentarse y la culpa de todos los males del Madrid son responsabilidad de la prensa. “No tengo un cáncer terminal”, soltó en un tono entre vacilón y sarcástico que, lejos de resultar ingenioso, evidenció una puesta en escena impropia de un club como el Real Madrid y de una multinacional como ACS.

Soberbio, arrogante, faltón y por momentos disperso, recordó en algunos tramos a la peor versión de ciertos líderes políticos obsesionados con combatir a sus críticos antes que con dar explicaciones. O sea, más parecido a la última etapa del expresidente de los EEUU, Joe Biden que a la de un dirigente moderno.

Ni una pizca de autocrítica y ataques salvajes a la prensa. Florentino apareció convencido de que todo lo ha hecho bien, de que todos los éxitos del club son exclusivamente méritos suyo y de que cualquier cuestionamiento responde poco menos que a campañas interesadas contra su persona.

Florentino dedicó buena parte de su intervención a atacar a sus críticos, especialmente a ABC, a Vocento, a Juanma Castaño o a Santi Segurola. También recuperó viejas guerras mediáticas, como las vividas en tiempos de José María García, dejando la sensación de que sigue mucho más cómodo en la confrontación que en la reflexión.

Su discurso fue bronco, poco fluido y cargado de tópicos. Tanto, que incluso dejó comentarios desafortunados sobre las mujeres y se permitió burlarse de un periodista “que habla sudamericano”, según sus propias palabras.

Sacó pecho constantemente de sus títulos, de ACS, de sus éxitos empresariales y de los trofeos del Madrid, como si todo ello bastara para blindarle frente a cualquier crítica. Incluso cuando admitió que ganar siempre es complicado, tardó apenas unos segundos en sacar a relucir el caso Negreira, al que mencionó repetidamente mientras anunciaba que está preparando un dosier de 500 páginas para enviar a la UEFA.

También se atribuyó méritos morales y sociales. “Me felicitan de todo el mundo por sacar a los ultras”, afirmó, en otra muestra de ese tono autosuficiente que dominó toda la comparecencia. La sensación final fue la de escuchar a un dirigente incapaz de reconocer un solo error tras dos temporadas desastrosas.

Lo más preocupante, sin embargo, fue lo que no dijo. Ni una palabra sobre fútbol, ni una reflexión deportiva, ni una mención a Arbeloa o al futuro del equipo. Prefirió enzarzarse con un periodista de ABC presente en la sala antes que ofrecer alguna explicación incómoda o asumir responsabilidades.

Puede que siga siendo uno de los empresarios más poderosos del país y el presidente más laureado de la historia del Real Madrid. Pero tras esta comparecencia su imagen pública salió bastante más deteriorada de lo que entró.

Porque cuando un dirigente dedica más tiempo a combatir críticas que a escuchar razones, el problema ya no es la prensa: es su incapacidad para aceptar que también puede equivocarse.