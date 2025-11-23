Florentino, al más puro estilo Trump

Si lo que pretendía Florentino en la asamblea del Madrid era realizar un discurso populista buscando una conexión directa con los suyos, probablemente lo consiguió. De hecho, Donald Trump ganó las elecciones norteamericanas lanzando este estilo de homilías.

No obstante, alguien tendría que decirle al presidente del Madrid que ir en contra de todos los estamentos del mundo del fútbol es una clara demostración de que el que circula en dirección contraria es él. El denominado por los suyos «ser superior» debería intentar recuperar ese falso señorío del cual siempre ha presumido y que ha dado muestras de haber olvidado definitivamente.

Florentino criticó a Laporta, Tebas, Louzán, los árbitros, la UEFA y la FIFA. No se dejó a nadie. Eso sí, sus palabras respecto al Barça fueron las más indignas por sus lamentables insinuaciones, entre otras cosas porque hace justo un año, en la misma asamblea, dijo todo lo contrario. Se nota que no ha digerido bien que el presidente Laporta le haya dejado solo en el proyecto de la Superliga europea o que el Barça vuelva a exhibir un juego mejor que el del Madrid. Y se percibe también que no lleva bien los problemas acaecidos en el Bernabéu o las dudas generalizadas sobre Xabi Alonso.

El partido contra el Elche es una demostración más de que los blancos tienen excelentes futbolistas, pero que no juegan a nada. Es verdad que el empate devuelve el liderato a los blancos, pero deja La Liga más igualada que nunca. El partido dejó en evidencia que un equipo trabajado como el de Eder Sarabia casi los deja KO.

Pues sí, Florentino debería centrarse más en sus problemas internos en lugar de imitar a esos políticos populistas que tanto daño y división están causando en nuestra sociedad. Por cierto, esta vez el presidente Laporta guardará silencio y no responderá a su homólogo. Hará bien, para eso ya está Javier Tebas, que se ofendió de lo lindo cuando Florentino le tachó de mal madridista.