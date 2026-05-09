¿Por qué Florentino piensa seriamente en fichar a Mourinho?

El presidente del Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y sabe perfectamente que ya no tiene margen para otro error. La apuesta por Arbeloa ha resultado un desastre mucho mayor del esperado y ahora está obligado a reaccionar si no quiere que otra temporada en blanco termine provocando una crisis todavía más profunda. Periodistas muy próximos al entorno blanco aseguran que en la capital hacía tiempo que no se respiraba un clima tan tóxico y pesimista. Por eso, la elección del próximo entrenador se ha convertido en una decisión absolutamente vital para el futuro inmediato del club.

Sobre la mesa hay tres nombres, aunque da la sensación de que solo uno encaja realmente en lo que busca Florentino. El gran sueño sigue siendo Jürgen Klopp, pero el alemán no parece dispuesto a abandonar su cómoda vida semisabática para aterrizar en un club tan desgastado y con un presidente tan intervencionista. También aparece Mauricio Pochettino, un técnico con prestigio y experiencia, aunque su perfil sigue generando dudas dentro del madridismo más exigente. Además, tiene un Mundial a la vuelta de la esquina con Estados Unidos.

Y ahí aparece José Mourinho. Florentino piensa en él porque sabe exactamente lo que puede ofrecerle. Lo conoce bien, mantiene con él una relación de respeto total y está convencido de que nunca le perdería el control del vestuario. Además, Mourinho tiene algo que ahora mismo parece imprescindible en el Madrid: carácter, autoridad y capacidad para competir bajo máxima presión. Su fútbol podrá gustar más o menos, pero sus equipos siempre compiten. Y, sobre todo, Florentino cree que es de los pocos entrenadores capaces de mirar de frente a Mbappé, Vinícius, Valverde y al resto de estrellas sin temblarle el pulso. Todo dependerá del Clásico. Si el Barça gana, la decisión podría acelerarse.

Porque este Clásico parece incluso más trascendental para el Madrid que para el Barça. Los culés sueñan con una victoria histórica, pero incluso perdiendo seguirían teniendo la Liga muy cerca. En cambio, el Madrid se juega orgullo, credibilidad y estabilidad. Una derrota podría convertir la crisis actual en un incendio imposible de apagar.