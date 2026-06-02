Florentino Pérez ya no es un 'Ser superior'

Florentino Pérez sigue siendo uno de los hombres más poderosos de España. Presidir el Real Madrid otorga una influencia que muy pocos alcanzan jamás. Si a eso le sumas la presidencia de ACS y de poseer el control del 14,58% de un grupo cuyo valor en bolsa es de más de 30.000 millones, le convierten en uno de los grandes empresarios del continente europeo. Sin embargo, algo está cambiando. Y se nota.

Florentino podía haber elegido un final de mandato tranquilo, disfrutando del reconocimiento acumulado durante dos décadas de éxitos deportivos y empresariales, pero decidió complicarse la vida. Y lo hizo por miedo.

Aquella improvisada e inexplicable rueda de prensa donde quedó expuesto delante de medio mundo marcó un antes y un después. Ni siquiera muchos de sus amigos empresarios entienden todavía por qué salió en tromba contra determinados medios, periodistas y contra un entonces desconocido Enrique Riquelme, hoy ya convertido en candidato. No tenía necesidad, pero actuó como alguien que siente que empieza a perder el control.

Florentino construyó su liderazgo desde la seguridad y la autoridad. Su sola presencia intimidaba a rivales y críticos. Pero aquel día desapareció ese personaje. Florentino es hoy menos Florentino.

Ahora todo el mundo se atreve con él. Riquelme, por supuesto, pero también socios que le cuestionan en el Bernabéu, empresarios y políticos que antes le reverenciaban e incluso buena parte de la prensa madrileña, que hoy le critica con una dureza impensable hace unos años. Sigue teniendo apoyos, claro. Algunos creen sinceramente en su proyecto; otros valoran una obra que sería absurdo negar; y también están quienes continúan adulándole por interés o agradecimiento, pero el aura de invulnerabilidad se ha roto.

En Madrid nadie duda de que volverá a ganar las elecciones, pero ya casi todos perciben que su final está cerca. A Florentino no le ocurre nada excepcional. Les sucede a muchos dirigentes que permanecen demasiado tiempo en el cargo y acaban confundiendo la institución con ellos mismos. Pasa entre los grandes dictadores, pasa en la política y pasa en los presidentes de clubs.

Veinte años en el poder no es saludable. Ya ocurrió en el Barça de Núñez, cuyo final fue traumático. Ahora es el Madrid quien sufre esos síntomas: dos temporadas decepcionantes, elecciones improvisadas, críticas constantes y filtraciones de audios que antes permanecían blindados.

Florentino ya no es aquel 'Ser Superior' que un día bautizó Emilio Butragueño. Y eso, para alguien acostumbrado a parecer invencible, probablemente sea muy difícil de aceptar.