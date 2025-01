Florentino Pérez, el perseverante perjudicado

Florentino Pérez, junto a Rafael Louzán, en la presentación de la final de la Supercopa de España en Arabia / Sebastià Adrover

Muchas veces a los seres humanos nos ocurre una cosa extraña con los sentimientos, que hace confundir la realidad con lo inexistente; hay ricos que se sienten oprimidos, hay guapos que se sienten feos y hay bien tratados que se sienten perjudicados. La subjetividad es tan solo eso, una percepción alejada del raciocinio. Eso parece ocurrirle al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que se siente perjudicado por las decisiones arbitrales de los últimos años, decisiones (equivocadas según él) que han impedido a su equipo ganar más títulos.

Y eso que ha ganado muchos, sobre todo en Europa, con polémicas históricas que justamente le han beneficiado. No hace mucho tiempo, cuando Ancelotti entrenaba otro equipo y era libre en su discurso, denunció en rueda de prensa un atraco a mano armada que lo eliminó de la Champions y que dio la vuelta al mundo. Por poner un ejemplo cercano, tampoco quiero dedicarme a enumerarlas todas en esta columna.

Este sentimiento agraviado del mandamás merengue lo hemos conocido en un adelanto de la entrevista que se emite mañana de Josep Pedrerol a Rafael Louzán, nuevo presidente de la RFEF. Entre cafelito y cafelito, Louzán ha narrado algunos de sus encuentros con el presidente madridista, encuentros en los que Florentino aprovechaba para pedirle ayuda en varios temas: «Resuélveme lo del caso Negreira» ¿Qué tiene que resolver el presidente de la federación en un caso que está en manos de un juez?

Un suplicio que parece absurdo, viendo la seguridad con la que afirman a los cuatro vientos que los chorreos futbolísticos perpetrados por el Barça durante varios años han sido causados por la compra de árbitros. Solo hace falta ver esas temporadas, esos dos a seis, cinco a cero y paseos varios. Si están tan seguros, que esperen con paciencia y dejen trabajar a la justicia. «Los árbitros nos han perjudicado y hemos perdido títulos por este motivo» a lo que Louzán, amable, le contestó: «Acabo de llegar, pongamos el contador a 0».

Y bien parece que se ha puesto a cero, viendo las estadísticas de penaltis a favor y en contra, un dato que huele no precisamente a gardenia. Una de las soluciones que plantea Florentino es traer a colegiados de otro lugar como Inglaterra. Como los que hay supuestamente no le gustan, desea poner a los que él quiere; una reacción dulce y niñesca que me recuerda a esas tardes primaverales de mi infancia cuando jugaba al fútbol en el paseo de Cadaqués y que, en caso de ir perdiendo, como el balón era mío, paraba el partido, cogía la pelota y me iba. Más allá de la burla, siendo serios, esas conversaciones marcadas por la «perseverancia» son mucho más graves de lo que parecen. Y no lo parecen porque Louzán, que es presidente de la RFEF, lo cuenta con total normalidad, y también por quién es el perseverante y por el país en el que ocurren.

¡Cosas de este país!, se escucha de fondo en las redes sociales. Esta coletilla, que como escribió hace casi doscientos años el gran Mariano José de Larra en La Revista Española, es una frase que todos repetimos a porfía, para dar explicación a cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque en el mal sentido. Y así siguen pasando los años, con ricos que se sienten oprimidos, guapos que se sienten feos y bien tratados que se sienten perjudicados. O al menos eso hacen ver.